Пожар в складском помещении на Пролетарской продолжают тушить
Сотрудники МЧС смогли ликвидировать открытое горение
25 мая 2023, 12:15, ИА Амител
Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю
Складское помещение загорелось на улице Пролетарской в Барнауле. Об этом рассказали в региональном главке МЧС.
По данным ведомства, возгорание началось в двухэтажной кирпичной постройке. К тушению привлекли 11 машин и 54 человека.
Сначала пожарным удалось локализовать огонь на площади 100 квадратных метров, а затем ликвидировать открытое горение.
Пострадавших нет. Работы по тушению продолжаются.
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