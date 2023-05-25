Пожар в складском помещении на Пролетарской продолжают тушить

Сотрудники МЧС смогли ликвидировать открытое горение

25 мая 2023, 12:15, ИА Амител

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Складское помещение загорелось на улице Пролетарской в Барнауле. Об этом рассказали в региональном главке МЧС.

По данным ведомства, возгорание началось в двухэтажной кирпичной постройке. К тушению привлекли 11 машин и 54 человека.

Сначала пожарным удалось локализовать огонь на площади 100 квадратных метров, а затем ликвидировать открытое горение.

Пострадавших нет. Работы по тушению продолжаются.

