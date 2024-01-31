Сильный пожар произошел в частном доме в Барнауле

Из огня спасатели вынесли два кислородных баллона и один газовый

31 января 2024, 09:31, ИА Амител

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю

Частный дом сгорел в ночь на 31 января в Барнауле. Об этом рассказали в региональном МЧС.

Возгорание на ул. Канской заметили очень быстро. К моменту прибытия пожарных был риск распространения пламени на соседние постройки.

"В ходе работы бойцы вынесли из горящих помещений два кислородных баллона и один газовый, предотвратив более масштабное развитие пожара", – сказано в сообщении.

Отмечается, что на месте происшествия работали 47 человек. Площадь возгорания составила около 100 квадратных метров.