Пожар произошел в торговом центре в Алейске
Площадь возгорания составила 50 квадратных метров
29 октября 2023, 21:25, ИА Амител
Фото: "Инцидент Барнаул"
Пожар произошел в ТЦ "Алейка" в Алейске. Подробности о происшествии рассказали в региональном главке МЧС.
Площадь пожара в здании в переулке Ульяновском составила 50 квадратных метров. Отмечается, что к прибытию пожарных все люди смогли самостоятельно выйти из торгового центра.
На месте происшествия работали 13 человек личного состава и четыре единицы техники.
Предположительно, причиной возгорания стала неисправность электропроводки. Пострадавших нет.
Комментарии 0