Пожар произошел в торговом центре в Алейске

Площадь возгорания составила 50 квадратных метров

29 октября 2023, 21:25, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"

Пожар произошел в ТЦ "Алейка" в Алейске. Подробности о происшествии рассказали в региональном главке МЧС.

Площадь пожара в здании в переулке Ульяновском составила 50 квадратных метров. Отмечается, что к прибытию пожарных все люди смогли самостоятельно выйти из торгового центра.

На месте происшествия работали 13 человек личного состава и четыре единицы техники.

Предположительно, причиной возгорания стала неисправность электропроводки. Пострадавших нет.