Предположительно, возгорание произошло в административном здании

18 февраля 2024, 13:55, ИА Амител

Снимок пожара на Красноармейском / Фото: unsplash.com

Пожар произошел в здании на проспекте Красноармейском в Барнауле. Об этом сообщает Telegram-канал "В курсе 22".

Судя по снимку, речь может идти о строении № 21а – предположительно, дым вырывается из окна административного здания.

О пострадавших не сообщается. Причины происшествия выясняются.