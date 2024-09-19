Пожар с повышенным рангом произошел на ТЭЦ ночью в Барнауле

К тушению привлекли больше 80 человек

19 сентября 2024, 07:32, ИА Амител

Фото с места пожара / t.me/mchs_altkray

В ночь с 18 на 19 сентября в Барнауле произошел пожар на хозяйственно-бытовом складе на территории ТЭЦ-2. Об этом рассказали в региональном МЧС.

В помещении площадью 30 квадратных метров горел утеплитель.

"В условиях сильного задымления работало два звена ГДЗС. В ликвидации пожара были задействованы 81 человек и 22 единицы техники", – рассказали спасатели.

Пострадавших нет. Пожар не повлиял на работу ТЭЦ.