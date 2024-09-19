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Пожар с повышенным рангом произошел на ТЭЦ ночью в Барнауле

К тушению привлекли больше 80 человек

19 сентября 2024, 07:32, ИА Амител

Фото с места пожара / t.me/mchs_altkray
Фото с места пожара / t.me/mchs_altkray

В ночь с 18 на 19 сентября в Барнауле произошел пожар на хозяйственно-бытовом складе на территории ТЭЦ-2. Об этом рассказали в региональном МЧС.

В помещении площадью 30 квадратных метров горел утеплитель. 

"В условиях сильного задымления работало два звена ГДЗС. В ликвидации пожара были задействованы 81 человек и 22 единицы техники", – рассказали спасатели.

Пострадавших нет. Пожар не повлиял на работу ТЭЦ.

Барнаул Пожары

Комментарии 5

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Бдыщ...

07:51:10 19-09-2024

Утеплитель перегрелся?

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Гость

09:11:49 19-09-2024

Вероятно ктото этим утеплителем утеплился, а потом решил списать на пажар. Разве утеплительгорит?

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Гость

09:59:21 19-09-2024

Гость (09:11:49 19-09-2024) Разве утеплитель горит?. Вовсю. Вот только строители человейников об этом скромно умалчивают.

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Гость

10:40:15 19-09-2024

Гость (09:59:21 19-09-2024) Вовсю. Вот только строители человейников об этом скромно ум... Пенополистироловые утеплители типа Технониколь негорючие. На основе минваты негорючие. А вот пенопластовые и полиуретановые горят. Только разница в цене у них существенная. Если собственник экономит, то нечему удивляться, что пожары происходят. Вот только ваш гаденький коммент про человейники неактуален. Стройнадзор следит за применяемыми материалами. Сертификаты на партии предоставляются при сдаче дома в эксплуатацию.

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Гость

11:25:27 19-09-2024

"В условиях сильного задымления работало два звена ГДЗС. В ликвидации пожара были задействованы 81 человек и 22 единицы техники", – рассказали спасатели" Помещение 30 квадратных метров, чуть ли не три спасателя на один квадратный метр!? Что то дебет с кребетом не сходится.

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