Пожар с повышенным рангом произошел на ТЭЦ ночью в Барнауле
К тушению привлекли больше 80 человек
19 сентября 2024, 07:32, ИА Амител
Фото с места пожара / t.me/mchs_altkray
В ночь с 18 на 19 сентября в Барнауле произошел пожар на хозяйственно-бытовом складе на территории ТЭЦ-2. Об этом рассказали в региональном МЧС.
В помещении площадью 30 квадратных метров горел утеплитель.
"В условиях сильного задымления работало два звена ГДЗС. В ликвидации пожара были задействованы 81 человек и 22 единицы техники", – рассказали спасатели.
Пострадавших нет. Пожар не повлиял на работу ТЭЦ.
07:51:10 19-09-2024
Утеплитель перегрелся?
09:11:49 19-09-2024
Вероятно ктото этим утеплителем утеплился, а потом решил списать на пажар. Разве утеплительгорит?
09:59:21 19-09-2024
Гость (09:11:49 19-09-2024) Разве утеплитель горит?. Вовсю. Вот только строители человейников об этом скромно умалчивают.
10:40:15 19-09-2024
Гость (09:59:21 19-09-2024) Вовсю. Вот только строители человейников об этом скромно ум... Пенополистироловые утеплители типа Технониколь негорючие. На основе минваты негорючие. А вот пенопластовые и полиуретановые горят. Только разница в цене у них существенная. Если собственник экономит, то нечему удивляться, что пожары происходят. Вот только ваш гаденький коммент про человейники неактуален. Стройнадзор следит за применяемыми материалами. Сертификаты на партии предоставляются при сдаче дома в эксплуатацию.
11:25:27 19-09-2024
"В условиях сильного задымления работало два звена ГДЗС. В ликвидации пожара были задействованы 81 человек и 22 единицы техники", – рассказали спасатели" Помещение 30 квадратных метров, чуть ли не три спасателя на один квадратный метр!? Что то дебет с кребетом не сходится.