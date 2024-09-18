СК возбудил дело из-за гибели мужчины на территории завода в Рубцовске

По версии следователей, он поднялся на кран и через некоторое время часть конструкции обвалилась

18 сентября 2024, 19:55, ИА Амител

Здание Следкома России / Фото: lenobl.sledcom.ru

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели мужчины на территории завода в Рубцовске. Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Алтайскому краю, дело расследуется по ч. 2 ст. 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека").

По данным следователей, 16 сентября 43-летний мужчина приехал со своим знакомым в Рубцовск для заключения субподрядного договора на проведение ремонтных работ по дефектовке башенного крана, установленного на территории "Алтайвагона".

"С целью изучения объема работы он поднялся на стрелу крана. Через небольшой промежуток времени часть конструкции крана упала, придавив мужчину, после чего он сорвался вниз с высоты более 10 метров. Потерпевший скончался от множественных переломов и травм на месте происшествия", – рассказали правоохранители.

Сейчас следователи опрашивают свидетелей и очевидцев произошедшего, сотрудников завода, изучают записи с камер видеонаблюдения, служебную и техническую документацию.