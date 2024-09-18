СК возбудил дело из-за гибели мужчины на территории завода в Рубцовске
По версии следователей, он поднялся на кран и через некоторое время часть конструкции обвалилась
18 сентября 2024, 19:55, ИА Амител
Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели мужчины на территории завода в Рубцовске. Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Алтайскому краю, дело расследуется по ч. 2 ст. 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека").
По данным следователей, 16 сентября 43-летний мужчина приехал со своим знакомым в Рубцовск для заключения субподрядного договора на проведение ремонтных работ по дефектовке башенного крана, установленного на территории "Алтайвагона".
"С целью изучения объема работы он поднялся на стрелу крана. Через небольшой промежуток времени часть конструкции крана упала, придавив мужчину, после чего он сорвался вниз с высоты более 10 метров. Потерпевший скончался от множественных переломов и травм на месте происшествия", – рассказали правоохранители.
Сейчас следователи опрашивают свидетелей и очевидцев произошедшего, сотрудников завода, изучают записи с камер видеонаблюдения, служебную и техническую документацию.
21:01:08 18-09-2024
Какая интересная версия.
"Приехал со знакомым", красиво, чо.
Чисто так заехал, по пути в Шерегеш.
22:13:18 18-09-2024
Алтайвагон литейный завод. Это очень серьезное предприятие. Самый крупный литейный завод на Алтае. С новым современным оборудованием. Но доверили все это Рубцовском фартовым парням. Которые плевать хотели на законы и правила. Как по мне так с Рубцовска давно пора убрать все крупное производство. Пусть со своей воровской культурой четки и нарды делают. С АТЗ правильно сделали... Оттуда тащили больше чем завозили. Да и сейчас с литейки Ферро ванадий тащат самосвалами а льют что попало. В славном Рубцовске так принято. Вандалы....
22:16:50 18-09-2024
Единственное что в Рубцовске хорошо производят это преступников и геев на местных зонах. Потом рассылают по всей России. Давно пора развенчать эту блат хату в виде города.
08:05:19 19-09-2024
Говорят, на кране трос порвался. После этого сложилась стрела, которая ударила рабочего и сбила его на землю. Несчастный ещё на кран не залез, поднялся всего на 10 метров. Всё произошло внезапно и мгновенно. Погибший был якобы настоящий специалист по ремонту кранов из Барнаула.