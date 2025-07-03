Пожар в 15-этажном доме произошел на улице Попова в Барнауле. Видео

На месте работают 36 специалистов МЧС

03 июля 2025, 14:00, ИА Амител

Пожарные тушат возгорание в пятнадцатиэтажке на улице Попова, сообщили в пресс-службе МЧС Алтайского края.

По данным "В курсе 22", речь идет о доме № 150. Жильцов четвертого и пятого подъезда попросили эвакуироваться.

На месте работают 36 специалистов и восемь единиц техники. Огонь локализовали на площади около 7 кв. м — пожар произошел на балконе.

Из горящей квартиры газодымозащитники спасли трех детей и одного взрослого. Работа на месте происшествия продолжается.