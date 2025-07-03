BMW и экскаватор-погрузчик. На Алтае за сутки сгорели пять транспортных средств
Во всех случаях причиной пожара стала неисправность в машине
03 июля 2025, 10:40, ИА Амител
Фото: МЧС Алтайского края
Пять горящих транспортных средств потушили пожарные за 2 июля в Алтайском крае, сообщили в телеграм-канале регионального МЧС.
Возгорания случились:
- в Усть-Калманке — горел автомобиль ВАЗ;
- в селе Захарово Рубцовского района — тушили автомобиль Hyundai;
- на дороге в районе села Санниково — загорелся экскаватор-погрузчик;
- в Барнауле по ул. Каландаришвили — полыхали Volvo S60 и BMW 7.
Во всех случаях предварительной причиной произошедшего называют неисправность транспортного средства. Пострадавших нет.
Спасатели призывают регулярно проводить ТО и иметь в салоне огнетушитель.
10:51:40 03-07-2025
Во всех случаях предварительной причиной произошедшего называют неисправность транспортного средства --- Да-да, особенно в случае с Volvo S60 и BMW 7.
10:55:04 03-07-2025
Недавно делал ремонт своему Хундаю своими руками. Когда посмотрел как установлена сигналка-был в шоке. Эти рукожопые сервисмены сделали все на скрутках , изоленте и скотче. После этого все эти пожары машин не удивительны.
13:08:30 03-07-2025
Гость (10:55:04 03-07-2025) Недавно делал ремонт своему Хундаю своими руками. Когда посм... поэтому не стал ставить сигналку. Мою тачку наврядли угонят, зато рокожопы не нарукожопили! А в другой машине 3 раза сигу переделывали некоректно работала, намучался с ней.
11:25:05 03-07-2025
Зажигалки, бутылки вейпов все прекрасно на солнышке приводит к пожару в салоне!
11:36:05 03-07-2025
ВАЗ - не относится к категории автомобилей.
частично самобеглое 4 колесное ведро. чему там гореть-то?
11:40:15 03-07-2025
Musik (11:36:05 03-07-2025) ВАЗ - не относится к категории автомобилей.частично само... С ценой от ляма из салона? Ну да ну да
12:28:37 03-07-2025
От старости, элементарно, 20 лет например машине, резинка-трубочка загрубела, бензин/масло капнуло на горячий двигатель и загорелось.
13:28:35 03-07-2025
Гость (10:51:40 03-07-2025) Во всех случаях предварительной причиной произошедшего назыв... Если это действительно были Volvo S60 и BMW 7 таки да. А если это были раздолбанные инокорыта с этикетками от Volvo S60 и BMW 7 то таки нет.