BMW и экскаватор-погрузчик. На Алтае за сутки сгорели пять транспортных средств

Во всех случаях причиной пожара стала неисправность в машине

03 июля 2025, 10:40, ИА Амител

Фото: МЧС Алтайского края

Пять горящих транспортных средств потушили пожарные за 2 июля в Алтайском крае, сообщили в телеграм-канале регионального МЧС.

Возгорания случились:

в Усть-Калманке — горел автомобиль ВАЗ;

в селе Захарово Рубцовского района — тушили автомобиль Hyundai;

на дороге в районе села Санниково — загорелся экскаватор-погрузчик;

в Барнауле по ул. Каландаришвили — полыхали Volvo S60 и BMW 7.

Во всех случаях предварительной причиной произошедшего называют неисправность транспортного средства. Пострадавших нет.

Спасатели призывают регулярно проводить ТО и иметь в салоне огнетушитель.