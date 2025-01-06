Пожар в алтайском селе унес жизнь женщины

Предварительной причиной возгорания называют перекал печи

06 января 2025, 12:31, ИА Амител

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю

В Алтайском крае в селе Новокопылово Первомайского района произошел пожар в частном жилом доме. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Возгорание охватило 30 "квадратов", уничтожив стены и вызвав обрушение кровли. На месте происшествия работали десять спасателей, задействовано три единицы специальной техники.

"В результате пожара в частном жилом доме погибла женщина, травмирован мужчина (ожоги верхних конечностей)", – рассказали в МЧС.

Предварительной причиной происшествия стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи – из-за перекала огонь распространился на кровлю дома.