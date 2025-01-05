В Камне-на-Оби из-за золы загорелся частный дом. При пожаре погибла пожилая женщина

Возгорание ликвидировали два пожарных расчета

05 января 2025, 17:49, ИА Амител

Пожар в Камне-на-Оби / Фото: МЧС России по Алтайскому краю

В одном из частных домов Камня-на-Оби 5 января вспыхнул жуткий пожар, в котором погибла женщина. Об этом сообщает МЧС России по Алтайскому краю.

Пожар в Камне-на-Оби / Фото: МЧС России по Алтайскому краю

Загоревшееся здание находится на улице Добролюбова. Прибывшие пожарные расчеты (девять человек личного состава) ликвидировали возгорание – его площадь составила 45 квадратных метров. В ведомстве уточнили, что огонь повредил стены, кровлю дома и веранды.

"При пожаре погибла пожилая женщина", – говорится в сообщении. В МЧС наиболее вероятной причиной пожара называют неосторожное обращение с огнем. Пламя возникло от тлеющей золы, которую, по всей видимости, вынесли на веранду.

Напомним, 4 января по всему краю вспыхнуло девять пожаров. Семь из них произошло в жилых домах.