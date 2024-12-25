Пожар в алтайском селе унес жизни двоих детей

В жилом доме вспыхнули вещи, сушившиеся рядом с печкой

25 декабря 2024, 17:30, ИА Амител

Пожар в Усть-Канском районе / Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Алтай

В Усть-Канском районе Республики Алтай при пожаре погибли двое детей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Пожар произошел в жилом доме села Владимировка и начался из-за вещей на сушилке рядом с печью. Соседи успели вынести сушилку на улицу и потушить огонь до прибытия пожарных.

"К сожалению, на месте погибли два ребенка, двух и пяти лет", – рассказали в ведомстве.

В момент возгорания взрослых дома не было, пожарный извещатель не установлен.

На месте происшествия работали девять человек и четыре единицы техники. Обстоятельства инцидента выясняются.