В Алтайском крае многодетная семья потеряла трех детей при пожаре
Родителей и еще одного ребенка госпитализировали
24 декабря 2024, 10:30, ИА Амител
Пожар в селе Дружба / Фото: МЧС России
В селе Дружба Алейского района Алтайского края при пожаре в двухквартирном доме многодетная семья потеряла трех детей, сообщили в МЧС России.
"Родители вывели на улицу сына и дочь. К сожалению, 12-летняя девочка скончалась. Старший 22-летний сын и 14-летняя дочь из дома не выбрались. Родители и 16-летний мальчик госпитализированы", – рассказали спасатели.
Пожар потушили на 75 "квадратах". На месте работали 20 специалистов. Вероятная причина трагедии – короткое замыкание.
23 декабря в Алтайском в поселке Хлебороб Поспелихинского района также горел двухквартирный дом. Тогда обошлось без жертв.
11:35:34 24-12-2024
детей делать любят а купить сигнализацию вера не позволяет
12:50:48 24-12-2024
Так надо заниматься работой по профилактике соответствующим службам.А не в игрушки играть.Пришли бы ,осмотрели жильё,порекомендовали какую то сигнализацию,какие то меры соответственно их компетенции,глядишь бы и не произошло бы подобного.Какой случай то уже по счёту?Полная безответственность и бездеятельность.
14:52:34 24-12-2024
осмотрели жильё,порекомендовали какую то сигнализацию,----------- вы это серьезно?! Вот если пришли бы, впаяли штраф нехилый за старую проводку и отсутствие сигнализации, вот тогда бы они, может быть, зашевелились что то менять. А порекомендовали - этим никого у нас не проймешь, пока рак на горе не свистнет, как говорится...
15:49:01 24-12-2024
Гость (14:52:34 24-12-2024) осмотрели жильё,порекомендовали какую то сигнализацию,------... Я это серьёзно.К людям отношение должно быть человеческим .А то привыкли -штраф,санкции,угрозы,как в тюремной зоне.
12:16:02 12-01-2025
Афиноген (15:49:01 24-12-2024) Я это серьёзно.К людям отношение должно быть человеческим .А... вам сколько лет, дитя цветов и Единорогов? мне кажется ещё в школе дети понимают, что это так не работает.