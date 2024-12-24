В Алтайском крае многодетная семья потеряла трех детей при пожаре

Родителей и еще одного ребенка госпитализировали

24 декабря 2024, 10:30, ИА Амител

Пожар в селе Дружба / Фото: МЧС России

В селе Дружба Алейского района Алтайского края при пожаре в двухквартирном доме многодетная семья потеряла трех детей, сообщили в МЧС России.

"Родители вывели на улицу сына и дочь. К сожалению, 12-летняя девочка скончалась. Старший 22-летний сын и 14-летняя дочь из дома не выбрались. Родители и 16-летний мальчик госпитализированы", – рассказали спасатели.

Пожар потушили на 75 "квадратах". На месте работали 20 специалистов. Вероятная причина трагедии – короткое замыкание.

23 декабря в Алтайском в поселке Хлебороб Поспелихинского района также горел двухквартирный дом. Тогда обошлось без жертв.