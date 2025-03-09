Площадь пожара рядом с Теплым рынком в Барнауле достигла 500 "квадратов"

Горит автомагазин на улице Целинной, 3

09 марта 2025, 20:30, ИА Амител

Пожар в Барнауле / Фото: МЧС России

В Барнауле спасатели ликвидируют пожар по повышенному рангу в автомагазине на улице Целинной, 3. Об этом сообщили в МЧС Алтайского края.

Горит автомагазин в районе Теплого рынка. Возгорание зафиксировано на кровле на площади 500 "квадратов".

По предварительным данным, пострадавших нет. В тушении задействовано 78 спасателей и 21 единица техники.