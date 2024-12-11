Пожар в частном доме произошел в Барнауле

На месте работают спасатели

11 декабря 2024, 11:26, ИА Амител

Пожар произошел в частном секторе на пересечении улиц Партизанской и Челюскинцев в Барнауле. Кадры происшествия опубликовали в сообществе "Инцидент Барнаул".

Подробности происходящего пока неизвестны. Судя по снимку, пламя охватило часть крыши частного дома и продолжает разгораться. На месте можно заметить пожарных.

Напомним, что вечером 8 декабря пожар произошел в частном банном комплексе на улице Власихинской. Площадь возгорания составила порядка 40 кв. м, от огня пострадали кровля, потолочные перекрытия, стены, мебель.