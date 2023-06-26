Пожар в девятиэтажном доме потушили в Барнауле
Возгорание произошло в помещении организации общепита
26 июня 2023, 11:15, ИА Амител
Фото: ГУ МЧС по Алтайскому краю
Пожар произошел в девятиэтажном доме на улице Попова в Барнауле, сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю.
"Возгорание случилось на первом этаже в помещении организации, оказывающей услуги по приготовлению готовых блюд и их доставке. Дым из вентиляции быстро распространился по подъезду жилого дома", – рассказали в ведомстве.
На месте работало 13 пожарных на трех единицах техники. Спасено три человека, в том числе ребенок. Пострадавших нет.
Площадь возгорания составила пять квадратных метров. Причину выясняют.
11:28:00 26-06-2023
Страшно подумать, что будет, когда начнут гореть "элитарные" высотные человейники, оклеенные горючей стекловатой.