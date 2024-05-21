Пожар в квартире десятиэтажного дома произошел на улице Малахова в Барнауле
Огонь потушили в квартире на седьмом этаже
21 мая 2024, 12:12, ИА Амител
Пожар на Малахова, 97 / Фото: "Инцидент Барнаул"
В Барнауле произошел пожар в десятиэтажном жилом доме по улице Малахова, 97, сообщает телеграм-канал "Инцидент Барнаул".
По информации очевидцев, огонь уже потушили.
В МЧС Алтайского края уточнили, что возгорание случилось в квартире на седьмом этаже. Из окон шел густой дым. Проводилась эвакуация.
Подробности произошедшего уточняются.
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