Пожар в квартире десятиэтажного дома произошел на улице Малахова в Барнауле

Огонь потушили в квартире на седьмом этаже

21 мая 2024, 12:12, ИА Амител

Пожар на Малахова, 97 / Фото: "Инцидент Барнаул"

В Барнауле произошел пожар в десятиэтажном жилом доме по улице Малахова, 97, сообщает телеграм-канал "Инцидент Барнаул".

По информации очевидцев, огонь уже потушили.

В МЧС Алтайского края уточнили, что возгорание случилось в квартире на седьмом этаже. Из окон шел густой дым. Проводилась эвакуация.

Подробности произошедшего уточняются.