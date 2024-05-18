В Барнауле два человека пострадали при пожаре на улице Цветы Алтая

Пострадавших госпитализировали

18 мая 2024, 11:05, ИА Амител

Пожар на улице Цветы Алтая в Барнауле / Фото: МЧС Алтайского края

Женщина и мужчина получили ожоги при пожаре в частном доме на улице Цветы Алтая в Барнауле, сообщили в МЧС Алтайского края.

К приезду пожарных дом полыхал открытым пламенем, была угроза его перехода на соседние строения. На месте работали 28 специалистов на пяти единицах техники. Огонь потушили на площади около 150 "квадратов".

"В результате случившегося получили травмы мужчина и женщина, с ожогами госпитализированы в лечебное учреждение. Причины произошедшего устанавливаются", – рассказали в ведомстве.

Вечером 17 мая пожарные спасли двух детей при возгорании в девятиэтажном доме в городе Заринске Алтайского края.