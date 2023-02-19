Пожар в подвале многоэтажки произошел в Барнауле
На месте работают сотрудники МЧС
19 февраля 2023, 22:42, ИА Амител
Фото: "Инцидент Барнаул"
Возгорание произошло в подвале здания на улице Юрина, 299. Об этом сообщает паблик "Инцидент Барнаул".
На месте работают сотрудники МЧС. Подробности происшествия и наличие пострадавших выясняется.
Напомним, что 18 февраля в Барнауле пожарные потушили частный дом в переулке Корчагина.
Открытое горение удалось ликвидировать на площади 80 квадратных метров. Погибших, пострадавших нет, жильцы из дома вышли.
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