Пожар в подвале многоэтажки произошел в Барнауле

На месте работают сотрудники МЧС

19 февраля 2023, 22:42, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"

Возгорание произошло в подвале здания на улице Юрина, 299. Об этом сообщает паблик "Инцидент Барнаул".

На месте работают сотрудники МЧС. Подробности происшествия и наличие пострадавших выясняется.

Напомним, что 18 февраля в Барнауле пожарные потушили частный дом в переулке Корчагина.

Открытое горение удалось ликвидировать на площади 80 квадратных метров. Погибших, пострадавших нет, жильцы из дома вышли.