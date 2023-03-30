Пожар в здании с ФАП и библиотекой в алтайском селе потушили

Распространение пламени удалось вовремя остановить и имущество внутри здания было спасено

30 марта 2023, 16:51, ИА Амител

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Пожарные ГУ МЧС России по Алтайскому краю ликвидировали пожар в чердачном помещении котельной в селе Малиновка Алейского района. Об этом сообщает пресс-центр ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Пожар возник в котельной, которая была пристроена к административному зданию с фельдшерско-акушерским пунктом и библиотекой. Огонь перешёл на крышу и распространился на площади 350 квадратных метров.

Распространение пламени удалось вовремя остановить, имущество внутри здания было спасено. Люди вышли самостоятельно, никто не пострадал. Причины возгорания устанавливаются.

Напомним, что по поручению прокурора Алтайского края Антона Германа проводится проверка исполнения законодательства, выясняются причины и условия возгорания. Также будет проконтролировано соблюдение трудовых прав работников.