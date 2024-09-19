Пожарная сигнализация сработала в барнаульской школе из-за пыли
Возгорания не было, но на место приехали сотрудники МЧС
19 сентября 2024, 13:40, ИА Амител
Пожарная машина / Фото: pxhere.com/ru/photo/957511
В барнаульской школе № 120 сработала пожарная сигнализация. Причиной стала пыль, рассказали в региональном ГУ МЧС.
Спасатели уточнили, что это произошло в столярном классе. Пыль от работы попала в датчик, и он сработал.
На место приехали 4 автоцистерны и 14 человек личного состава. Специалисты проверили здание на предмет возгорания, но тушить огонь не пришлось.
Ранее сообщалось, что в ночь с 18 на 19 сентября в Барнауле произошел пожар на территории ТЭЦ-2.
13:51:37 19-09-2024
в столярном классе. Пыль от работы попала в датчик -- походу в таком помещении это должно было быть предусмотрено? Может там надо было устанавливать тепловой датчик?
14:45:38 19-09-2024
Молодцы!
Работают по серьезному!
Мужики растут, смена!
10:57:15 20-09-2024
Musik (14:45:38 19-09-2024) Молодцы! Работают по серьезному! Мужики растут, смен... дышат опилками, прям ааатлично!!