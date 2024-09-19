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Пожарная сигнализация сработала в барнаульской школе из-за пыли

Возгорания не было, но на место приехали сотрудники МЧС

19 сентября 2024, 13:40, ИА Амител

Пожарная машина / Фото: pxhere.com/ru/photo/957511
Пожарная машина / Фото: pxhere.com/ru/photo/957511

В барнаульской школе № 120 сработала пожарная сигнализация. Причиной стала пыль, рассказали в региональном ГУ МЧС.

Спасатели уточнили, что это произошло в столярном классе. Пыль от работы попала в датчик, и он сработал.

На место приехали 4 автоцистерны и 14 человек личного состава. Специалисты проверили здание на предмет возгорания, но тушить огонь не пришлось.

Ранее сообщалось, что в ночь с 18 на 19 сентября в Барнауле произошел пожар на территории ТЭЦ-2.

Барнаул Пожары школы

Комментарии 3

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Гость

13:51:37 19-09-2024

в столярном классе. Пыль от работы попала в датчик -- походу в таком помещении это должно было быть предусмотрено? Может там надо было устанавливать тепловой датчик?

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Musik

14:45:38 19-09-2024

Молодцы!
Работают по серьезному!
Мужики растут, смена!

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Гость

10:57:15 20-09-2024

Musik (14:45:38 19-09-2024) Молодцы! Работают по серьезному! Мужики растут, смен... дышат опилками, прям ааатлично!!

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