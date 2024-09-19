Пожарная сигнализация сработала в барнаульской школе из-за пыли

Возгорания не было, но на место приехали сотрудники МЧС

19 сентября 2024, 13:40, ИА Амител

Пожарная машина / Фото: pxhere.com/ru/photo/957511

В барнаульской школе № 120 сработала пожарная сигнализация. Причиной стала пыль, рассказали в региональном ГУ МЧС.



Спасатели уточнили, что это произошло в столярном классе. Пыль от работы попала в датчик, и он сработал.

На место приехали 4 автоцистерны и 14 человек личного состава. Специалисты проверили здание на предмет возгорания, но тушить огонь не пришлось.

Ранее сообщалось, что в ночь с 18 на 19 сентября в Барнауле произошел пожар на территории ТЭЦ-2.