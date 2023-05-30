Пожарно-тактические учения пройдут 31 мая в Алтайском крае

В МЧС просят сохранять спокойствие

30 мая 2023, 18:02, ИА Амител

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

В Алтайском крае 31 мая пройдут плановые пожарно-тактические учения, сообщили в ГУ МЧС по региону.

Для тренировок выбрали социально значимые объекты, а также образовательные, социальные организации и учреждения здравоохранения.

В рамках учений спасатели ознакомятся с планировкой и конструкцией конкретных зданий, оценят обстановку, организуют взаимодействие с администрациями и персоналом, эвакуируют людей, а также проверят исправность противопожарных средств, доступность путей эвакуации и подъезда техники.

Объектами проведения учений станут:

Людей просят не волноваться и сохранять спокойствие.