Пожарно-тактические учения пройдут 31 мая в Алтайском крае
В МЧС просят сохранять спокойствие
30 мая 2023, 18:02, ИА Амител
Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю
В Алтайском крае 31 мая пройдут плановые пожарно-тактические учения, сообщили в ГУ МЧС по региону.
Для тренировок выбрали социально значимые объекты, а также образовательные, социальные организации и учреждения здравоохранения.
В рамках учений спасатели ознакомятся с планировкой и конструкцией конкретных зданий, оценят обстановку, организуют взаимодействие с администрациями и персоналом, эвакуируют людей, а также проверят исправность противопожарных средств, доступность путей эвакуации и подъезда техники.
Объектами проведения учений станут:
Людей просят не волноваться и сохранять спокойствие.
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