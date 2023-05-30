Людей призвали быть осторожнее с огнём

30 мая 2023, 16:44, ИА Амител

Фото: pxhere.com

В Алтайском крае с 31 мая по 5 июня сохранится самый высокий – 5 класс пожароопасности, а местами будет 4-й, сообщили в телеграм-канале ГУ МЧС по региону.

5 класс пожарной опасности остаётся в Заринске, Камне-на-Оби и Славгороде, а также на территории 15 районов: Баевского, Благовещенского, Заринского, Каменского, Ключевского, Кулундинского, Поспелихинского, Ребрихинского, Родинского, Тальменского, Тогульского, Угловского, Хабарского, Целинного и Шелаболихинского.

4 класс – в Рубцовске и шести районах: Алейском, Волчихинском, Мамонтовском, Рубцовском, Усть-Пристанском и Шипуновском.

Людей призывают быть осторожнее: соблюдать пожарную безопасность, не сжигать мусор и сухую траву, не разводить костры, не бросать непотушенные спички и сигареты, а также не позволять детям играть с огнём.