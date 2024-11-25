В Барнауле полностью потушили крупный пожар на "сгоревшем основательно" складе

К ликвидации огня привлекли более 200 человек

25 ноября 2024, 12:34, ИА Амител

Тушение горящего склада / Фото: Владимир Игнатов / vk.com/wall-217558661_137

Бойцы МЧС России полностью ликвидировали возгорание на складе на Павловском тракте в Барнауле. Об этом сообщает пресс-центр регионального ведомства в Telegram-канале.

Пожар окончательно потушили в 11:25. Численность привлеченной группировки составила 207 человек, использовались 57 единиц техники.

"Бойцам МЧС России удалось не допустить перехода огня на здания, расположенные рядом, в том числе трехэтажное административное, избежать еще более масштабного развития пожара. Случаев гибели и травмирования людей не допущено", – добавили в МЧС.

Напомним, пожар произошел днем 24 ноября. Площадь возгорания составила 6 тыс. квадратных метров. О ликвидации открытого горения в ведомстве сообщили поздним вечером того же дня.

Ранее пожарный репортер Владимир Игнатов сообщил, что под одной крышей находилось много разных организаций: "Офисное здание отбили от огня, складские же помещения сгорели основательно".