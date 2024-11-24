Тушение пожара на складе в Барнауле. Фото

Огонь охватил площадь в шесть тысяч квадратных метров

24 ноября 2024, 22:00, ИА Амител

Тушение горящего склада / Фото: Владимир Игнатов / vk.com/wall-217558661_137

Пожарный репортер Владимир Игнатов показал, как тушили горящий склад на Павловском тракте в Барнауле. Фото он опубликовал в сообществе "Про пожарных и спасателей".

"Обрушение конструкций, горящее масло и снегопад. Крупный пожар в складском хозяйстве, который произошел сегодня днем в Барнауле на Павловском тракте. Как я понял, под одной крышей находилось много разных организаций арендаторов. Офисное здание отбили от огня, складские же помещения сгорели основательно, усугубляло тушение наличие достаточно большого количества ЛВЖ", – описал происходившее Игнатов.

Ранее сообщалось, что огонь охватил площадь в шесть тысяч квадратных метров. К тушению привлекали пожарный поезд. Сотрудники МЧС локализовали пламя.