Тушение пожара на складе в Барнауле. Фото
Огонь охватил площадь в шесть тысяч квадратных метров
24 ноября 2024, 22:00, ИА Амител
Пожарный репортер Владимир Игнатов показал, как тушили горящий склад на Павловском тракте в Барнауле. Фото он опубликовал в сообществе "Про пожарных и спасателей".
"Обрушение конструкций, горящее масло и снегопад. Крупный пожар в складском хозяйстве, который произошел сегодня днем в Барнауле на Павловском тракте. Как я понял, под одной крышей находилось много разных организаций арендаторов. Офисное здание отбили от огня, складские же помещения сгорели основательно, усугубляло тушение наличие достаточно большого количества ЛВЖ", – описал происходившее Игнатов.
Ранее сообщалось, что огонь охватил площадь в шесть тысяч квадратных метров. К тушению привлекали пожарный поезд. Сотрудники МЧС локализовали пламя.
23:57:38 24-11-2024
а сделайте с нашими пожарными календарь как плейбой?
11:45:06 25-11-2024
Гость (23:57:38 24-11-2024) а сделайте с нашими пожарными календарь как плейбой? ... это был не плейбой.
австралийские пожарные начали выпускать календари с собою красивыми и зверушками)
04:33:25 25-11-2024
Ни разу не слышал, чтобы поджигателей и заказчиков нашли. Вообще ищут? Есть "рычаги" и кто занимается?
07:19:46 25-11-2024
АШК, Мартика, Три слона,, Лада. Не смешно
07:20:16 25-11-2024
Это здание вот только реконструировали. Убожество привели в порядок, и все сгорело. Печально.
08:26:39 25-11-2024
а как на этом складе с пожарной сигнализацией и системой пожаротушения? опять эффективный частник сэкономил на этом? очень жаль сгоревшее имущество... пожар - чьи то разборки?
08:51:01 25-11-2024
Что-то часто стали склады гореть, причём в зоне доступности пожарного поезда... Выводят куда-то бабло, а недостачи прикрывают пожаром?
11:02:55 25-11-2024
Надо что-то менять в сфере предотвращения несчастных случаев. Почему бы работу проверяющих оценивать не по количеству штрафов, наложенных инспектором, а по результатам безопасности объектов, нет пожаров – дают премию. Вспоминаю случай, лет 10 назад, или даже больше, захожу в одну школу по своим делам, беседую с директором. Она расстроена, только что был проверяющий, оштрафовал на 10тр (тогда это были деньги!) за то, что некая дверь на неиспользуемую лестницу была закрыта, причем закрыта ещё до прихода данного директора на должность. Проверка проводилась во время летних каникул, когда детей не было в школе, инспектор вполне мог бы сделать предписание, допустим, в течение 3х дней устранить недочет. Что помогло бы убрать потенциальную опасность, проверка пожарных воспринималась бы как полезное действо, как благо, а не кошмар.
Вывод : если бы вместо того, чтобы отменять проверки, как это сделал дорогой Дмитрий Анатольевич («чтобы не кошмарить бизнес!»), ПРОВОДИТЬ ИНСПЕКЦИЙ БОЛЬШЕ, но не с карательной целью, а с для предотвращения несчастных случаев, давались бы грамотные рекомендации по пожарной и санитарной безопасности, то все были бы в выигрыше, и владельцы бизнеса, и потребители. Вместо отмены проверок, что сказывается негативно на всех нас, сделать контроль эффективным, исключать коррупцию. ( Полагаю, что всё, чем пользуется сам Д.Медведев, проверяется в обязательном порядке на десять раз!)))