Пожарные спасли 37 человек из горящего дома в Бийске

Ликвидировать возгорание удалось за несколько минут

29 июня 2023, 10:18, ИА Амител

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Пожар произошел в многоэтажке на улице Ильи Мухачева в Бийске. Об этом рассказали в региональном главке МЧС.

К моменту прибытия спасателей дым шел из квартиры на девятом этаже. Пожарные вывели из дома 37 человек, среди которых четверо детей.

Возгорание ликвидировали за несколько минут. Никто не пострадал. Возможная причина пожара – нарушение правил монтажа электрооборудования.

На месте работали 12 человек и четыре единицы техники.