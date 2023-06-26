Двое детей погибли при пожаре в Алтайском крае

Мальчики находились в гостях у бабушки

26 июня 2023, 14:48, ИА Амител

























































Пожар в Локтевском районе / Фото: алтайские прокуратура и СК

В Алтайском крае двое детей погибли при пожаре в понедельник утром, 26 июня, сообщает региональный СК.

Возгорание произошло в двухэтажном доме, расположенном в дачном поселке "Шахтер-2" в Локтевском районе.

"Погибли двое детей – 10 и 13 лет. Мальчики находились в гостях у бабушки", – рассказали в ведомстве.

Предварительная причина пожара – неисправное электрооборудование. Следователи выясняют все обстоятельства. Возбудили уголовное дело по признакам "причинения смерти по неосторожности двум лицам".

"Будет дана оценка работе органов системы профилактики и безнадзорности несовершеннолетних, условиям проживания детей в семье", – отметили в региональной прокуратуре.

Напомним, в июне в Алтайском крае при пожарах погибли шестеро детей: двое 26 июня, двое 4 июня в Новоалтайске в частном доме и еще двое 3 июня в Алейском районе.