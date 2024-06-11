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Пожарные спасли двух котят из горящего дома в российском городе

Пушистиков назвали Инь и Ян

11 июня 2024, 14:31, ИА Амител

Спасатель с котенком / Фото: МЧС России

Пожарные спасли двух котят из горящего дома в Курганской области. Об этом рассказали в МЧС

Постройка загорелась в Катайске. Огонь распространился на здания во дворе и веранду. 

Спасатели, прибывшие на место, услышали мяуканье котят. 

"Жалобное мяуканье дымчатого котенка услышал сразу, схватил его и вынес на улицу. Малыш надышался едким дымом, я сделал искусственное дыхание. Белого котенка нашел за диваном, он не пострадал", – рассказал один из спасателей.

Пушистиков отмыли, оказалось, что один из них черный, а другой – белый. Их назвали Инь и Ян. 

Пожары

Комментарии 1

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Гость

14:41:56 11-06-2024

От таких новостей на душе светлеет.

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