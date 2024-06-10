В Алтайском крае семья из семи человек уцелела благодаря пожарному извещателю

Огонь уничтожил веранду, а также повредил крышу и стены частного дома

10 июня 2024, 10:30, ИА Амител

Последствия пожара в селе Жилино / Фото: ГУ МЧС по Алтайскому краю

В Первомайском районе Алтайского края двое взрослых и пять девочек от 1 до 13 лет остались невредимы благодаря пожарному извещателю, сообщили в МЧС.

Резкий звук датчика разбудил многодетную семью ранним утром в селе Жилино. На веранде начал полыхать огонь, и отец вывел семейство наружу через окно.

Впоследствии пожар потушили прибывшие огнеборцы на площади 42 "квадрата". Огонь уничтожил веранду, а также повредил крышу и стены.

"По мнению дознавателя МЧС России, очаг находился на веранде, в месте, где стояла коробка с цыплятами, обогреваемыми электролампой. Точная причина будет установлена после детального исследования изъятых с места пожара вещественных доказательств", – рассказали в ведомстве.