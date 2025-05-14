Пожарные спасли трех человек из задымленного подъезда в алтайском селе
В одной из квартир горело кресло
14 мая 2025, 16:27, ИА Амител
Пожар в селе Безрукавка / Фото: МЧС Алтайского края
Трех человек спасли пожарные из задымленного подъезда в селе Безрукавка Рубцовского района, сообщили в МЧС Алтайского края.
Возгорание возникло в одной из квартир жилой двухэтажки – там горело кресло на площади 1 кв. м. От мебели шел густой ядовитый дым.
"Звеном газодымозащитной службы спасены из непригодной для дыхания среды три человека, еще шесть человек (включая одного ребенка) эвакуировались самостоятельно", – рассказали в ведомстве.
Предварительная причина произошедшего – неосторожность при курении.
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