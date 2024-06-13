Пожарные учения пройдут в Алтайском крае 13 июня

Тренировки запланированы в Барнауле, Рубцовске, Заринске и еще в девяти населенных пунктах

13 июня 2024, 09:15, ИА Амител

Пожарные учения / Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Пожарные учения пройдут Алтайском крае 13 июня, сообщили в МЧС.

Огнеборцы отработают вводные и потушат условные пожары в социально значимых объектах на территории 12 населенных пунктов:

Барнаул – Барнаултрансмаш;

Рубцовск – войсковая часть № 6720;

Заринск – детская музыкальная школа № 2;

Горняк – детско-юношеская спортивная школа;

Бийский район, п. Боровое – детский лагерь "Лесная сказка";

Тальменский район, п. Сибирский – филиал "Россети";

Советский район, с. Советское – детский сад "Аленушка";

Чарышский район, с. Красный Партизан – вертолетная площадка;

Тюменцевский район, с. Тюменцево – Тюменцевская СОШ;

Табунский район, с. Табуны – Табунский элеватор;

Завьяловский район, с. Светлое – детский лагерь "Спутник";

Ребрихинский район, с. Усть-Мосиха – дом-интернат для пожилых и инвалидов.

Во время учений пожарные изучат особенности и планировку этих объектов, а также организуют взаимодействие с персоналом.

Жителей просят сохранять спокойствие.