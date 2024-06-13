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Пожарные учения пройдут в Алтайском крае 13 июня

Тренировки запланированы в Барнауле, Рубцовске, Заринске и еще в девяти населенных пунктах

13 июня 2024, 09:15, ИА Амител

Пожарные учения / Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю
Пожарные учения / Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Пожарные учения пройдут Алтайском крае 13 июня, сообщили в МЧС. 

Огнеборцы отработают вводные и потушат условные пожары в социально значимых объектах на территории 12 населенных пунктов:

  • Барнаул – Барнаултрансмаш;
  • Рубцовск – войсковая часть № 6720;
  • Заринск – детская музыкальная школа № 2;
  • Горняк – детско-юношеская спортивная школа;
  • Бийский район, п. Боровое – детский лагерь "Лесная сказка";
  • Тальменский район, п. Сибирский – филиал "Россети";
  • Советский район, с. Советское – детский сад "Аленушка";
  • Чарышский район, с. Красный Партизан – вертолетная площадка;
  • Тюменцевский район, с. Тюменцево – Тюменцевская СОШ;
  • Табунский район, с. Табуны – Табунский элеватор;
  • Завьяловский район, с. Светлое – детский лагерь "Спутник";
  • Ребрихинский район, с. Усть-Мосиха – дом-интернат для пожилых и инвалидов.

Во время учений пожарные изучат особенности и планировку этих объектов, а также организуют взаимодействие с персоналом.

Жителей просят сохранять спокойствие.

Алтайский край Учения

Комментарии 1

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Гость

09:56:25 13-06-2024

Ребрихинский район, с. Усть-Мосиха – дом-интернат для пожилых и инвалидов."
Умиляет просьба сохранять спокойствие. Да с вашими учениями в доме-интернате количество пациентов вдвое сократится!!!

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