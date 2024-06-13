Пожарные учения пройдут в Алтайском крае 13 июня
Тренировки запланированы в Барнауле, Рубцовске, Заринске и еще в девяти населенных пунктах
13 июня 2024, 09:15, ИА Амител
Пожарные учения / Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю
Пожарные учения пройдут Алтайском крае 13 июня, сообщили в МЧС.
Огнеборцы отработают вводные и потушат условные пожары в социально значимых объектах на территории 12 населенных пунктов:
- Барнаул – Барнаултрансмаш;
- Рубцовск – войсковая часть № 6720;
- Заринск – детская музыкальная школа № 2;
- Горняк – детско-юношеская спортивная школа;
- Бийский район, п. Боровое – детский лагерь "Лесная сказка";
- Тальменский район, п. Сибирский – филиал "Россети";
- Советский район, с. Советское – детский сад "Аленушка";
- Чарышский район, с. Красный Партизан – вертолетная площадка;
- Тюменцевский район, с. Тюменцево – Тюменцевская СОШ;
- Табунский район, с. Табуны – Табунский элеватор;
- Завьяловский район, с. Светлое – детский лагерь "Спутник";
- Ребрихинский район, с. Усть-Мосиха – дом-интернат для пожилых и инвалидов.
Во время учений пожарные изучат особенности и планировку этих объектов, а также организуют взаимодействие с персоналом.
Жителей просят сохранять спокойствие.
09:56:25 13-06-2024
Ребрихинский район, с. Усть-Мосиха – дом-интернат для пожилых и инвалидов."
Умиляет просьба сохранять спокойствие. Да с вашими учениями в доме-интернате количество пациентов вдвое сократится!!!