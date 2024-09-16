Пожарные учения пройдут в Алтайском крае 17 сентября
Тренировки запланированы в Барнауле, Бийске, Камне-на-Оби и в ряде других населенных пунктах
16 сентября 2024, 10:44, ИА Амител
Пожарные учения / Фото: МЧС Алтайского края
В Алтайском крае 17 сентября пройдут ежемесячные пожарно-тактические учения, сообщили в МЧС региона.
Тренировки проведут в образовательных, производственных и лечебных учреждениях в 12 населенных пунктах:
- Барнаул, санаторий "Барнаульский";
- Бийск, ЗАО "Эвалар";
- Камень-на-Оби, Каменский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей;
- Алейск, торговый дом "ЦУМ";
- Троицкий район, село Троицкое, АО "МАКФА";
- Волчихинский район, село Волчиха, Волчихинский дом-интернат малой вместимости для престарелых и инвалидов;
- Тогульский район, село Тогул, Тогульская СОШ;
- Быстроистокский район, село Быстрый Исток, Мемориальный комплекс (музей) В. С. Золотухина;
- Ключевский район, село Ключи, Ключевский дом-интернат малой вместимости для престарелых и инвалидов;
- Родинский район, село Родино, Родинский медицинский колледж;
- Курьинский район, село Курья, Курьинская СОШ имени М. Т. Калашникова;
- Ребрихинский район, станция Ребриха, "Сиболиум".
Во время учений пожарные изучат конкретные объекты и организуют взаимодействие с персоналом.
Цель этих учений – определить уровень подготовки личного состава и проверить слаженность действий подразделений.
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