Пожарные учения пройдут в Алтайском крае 17 сентября

Тренировки запланированы в Барнауле, Бийске, Камне-на-Оби и в ряде других населенных пунктах

16 сентября 2024, 10:44, ИА Амител

Пожарные учения / Фото: МЧС Алтайского края

В Алтайском крае 17 сентября пройдут ежемесячные пожарно-тактические учения, сообщили в МЧС региона. Тренировки проведут в образовательных, производственных и лечебных учреждениях в 12 населенных пунктах: Барнаул, санаторий "Барнаульский";

Бийск, ЗАО "Эвалар";

Камень-на-Оби, Каменский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей;

Алейск, торговый дом "ЦУМ";

Троицкий район, село Троицкое, АО "МАКФА";

Волчихинский район, село Волчиха, Волчихинский дом-интернат малой вместимости для престарелых и инвалидов;

Тогульский район, село Тогул, Тогульская СОШ;

Быстроистокский район, село Быстрый Исток, Мемориальный комплекс (музей) В. С. Золотухина;

Ключевский район, село Ключи, Ключевский дом-интернат малой вместимости для престарелых и инвалидов;

Родинский район, село Родино, Родинский медицинский колледж;

Курьинский район, село Курья, Курьинская СОШ имени М. Т. Калашникова;

Ребрихинский район, станция Ребриха, "Сиболиум". Во время учений пожарные изучат конкретные объекты и организуют взаимодействие с персоналом. Цель этих учений – определить уровень подготовки личного состава и проверить слаженность действий подразделений.