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Пожарные учения пройдут в Алтайском крае 17 сентября

Тренировки запланированы в Барнауле, Бийске, Камне-на-Оби и в ряде других населенных пунктах

16 сентября 2024, 10:44, ИА Амител

Пожарные учения / Фото: МЧС Алтайского края
Пожарные учения / Фото: МЧС Алтайского края

В Алтайском крае 17 сентября пройдут ежемесячные пожарно-тактические учения, сообщили в МЧС региона.

Тренировки проведут в образовательных, производственных и лечебных учреждениях в 12 населенных пунктах:

  • Барнаул, санаторий "Барнаульский";
  • Бийск, ЗАО "Эвалар";
  • Камень-на-Оби, Каменский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей;
  • Алейск, торговый дом "ЦУМ";
  • Троицкий район, село Троицкое, АО "МАКФА";
  • Волчихинский район, село Волчиха, Волчихинский дом-интернат малой вместимости для престарелых и инвалидов;
  • Тогульский район, село Тогул, Тогульская СОШ;
  • Быстроистокский район, село Быстрый Исток, Мемориальный комплекс (музей) В. С. Золотухина;
  • Ключевский район, село Ключи, Ключевский дом-интернат малой вместимости для престарелых и инвалидов;
  • Родинский район, село Родино, Родинский медицинский колледж;
  • Курьинский район, село Курья, Курьинская СОШ имени М. Т. Калашникова;
  • Ребрихинский район, станция Ребриха, "Сиболиум".

Во время учений пожарные изучат конкретные объекты и организуют взаимодействие с персоналом.

Цель этих учений – определить уровень подготовки личного состава и проверить слаженность действий подразделений.

Алтайский край Учения

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