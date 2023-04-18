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Пожарные учения пройдут в Алтайском крае 19 апреля

Жителей просят сохранять спокойствие

18 апреля 2023, 11:45, ИА Амител

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю
Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

19 апреля в 12 населённых пунктах Алтайского края пройдут ежемесячные пожарно-тактические учения. В региональном МЧС граждан призвали не пугаться и сохранять спокойствие.

Тренировки пройдут с целью отработки мероприятий по совместному привлечению сил и средств при тушении ландшафтных пожаров, в лесах и населённых пунктах.

Так, в Барнауле ликвидируют условное возгорание частных жилых домов в посёлке Черницк, в селе Лесном Бийского района отработают вводные, а новоалтайские спасатели потренируются на территории санатория "Сосновый бор" в Зудилово Первомайского района.

"В остальных отрядах учения пройдут на следующих территориях: село Волчиха Волчихинского района; город Заринск, посёлок Новый; село Старобелокуриха Алтайского района; посёлок Солнечный Алейского района; город Камень-на-Оби; город Славгород, село Архангельское; село Нижний Кучук Благовещенского района; село Новомихайловка Локтевского района и пожарно-спасательный отряд № 18 проведёт учения вблизи села Омутского Шелаболихинского района", – перечислили в ведомстве.

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