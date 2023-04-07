Томенко рассказал, как в Алтайском крае подготовились к пожароопасному сезону

Тушить пожары в регионе готовы более полутора тысяч спасателей

07 апреля 2023, 15:45, ИА Амител

Фото: amic.ru

В Алтайском крае с 12 апреля начинается пожароопасный сезон, и к нему, как обычно, подготовились очень серьёзно, заявил в своём Telegram-канале губернатор Виктор Томенко.

По его словам, на все мероприятия выделили около 130 миллионов рублей.

"Рядом с городами и сёлами, которые особенно подвержены риску, мы организовали или обновили противопожарные минерализованные полосы, длина которых в общей сложности – 3,5 тысячи километров. <...> Кроме того, мы проверили работу всей техники, которая нужна для мониторинга и тушения пожаров. Для мониторинга мы используем, в частности, 149 наблюдательных вышек, многие из которых оборудованы системами видеонаблюдения", – написал глава региона.

Томенко отметил, что тушить пожары в крае готовы более полутора тысяч спасателей - в их распоряжении 307 пожарных машин, 58 малых лесопатрульных комплексов, 209 тракторов, три беспилотника и "ещё много разной техники".

Губернатор выразил надежду, что в этом году и обстановка с пожарами будет спокойной, и жители края будут соблюдать технику безопасности.