Пожарные учения пройдут в Алтайском крае 19 февраля

Тренировки проведут в Барнауле, Бийске, Рубцовске и других населенных пунктах

18 февраля 2025, 11:22, ИА Амител

Пожарные учения / Фото: МЧС Алтайского края

В Алтайском крае 19 февраля пройдут пожарно-тактические учения, сообщили в МЧС региона.

Тренировки проведут на социально значимых объектах и в местах массового пребывания людей, в том числе в образовательных, производственных и лечебных учреждениях. Всего в списке 12 населенных пунктов:

Барнаул, ГТРК "Алтай";

Бийск, ООО "Алтайский битумный терминал";

Первомайский район, село Боровиха, ПАО "НК "Роснефть" – Алтайнефтепродукт";

Рубцовск, Рубцовский аграрно-промышленный техникум;

Заринский район, село Комарское, ООО "Печатный дом";

Петропавловский район, село Петропавловское, Многофункциональный культурный центр;

Алейск, Алейский технологический техникум;

Камень-на-Оби, Каменский медицинский колледж;

Бурлинский район, село Бурла, центральная районная больница;

Родинский район, село Родино, магазин "Мария-Ра";

Змеиногорск, АЗС "Компас";

Мамонтовский район, село Мамонтово, детско-юношеский центр.

Во время учений пожарные изучат объекты и организуют взаимодействие с персоналом. Цель тренировок – определить уровень подготовки личного состава и проверить слаженность действий подразделений.