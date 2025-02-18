Пожарные учения пройдут в Алтайском крае 19 февраля
Тренировки проведут в Барнауле, Бийске, Рубцовске и других населенных пунктах
18 февраля 2025, 11:22, ИА Амител
Пожарные учения / Фото: МЧС Алтайского края
В Алтайском крае 19 февраля пройдут пожарно-тактические учения, сообщили в МЧС региона.
Тренировки проведут на социально значимых объектах и в местах массового пребывания людей, в том числе в образовательных, производственных и лечебных учреждениях. Всего в списке 12 населенных пунктов:
- Барнаул, ГТРК "Алтай";
- Бийск, ООО "Алтайский битумный терминал";
- Первомайский район, село Боровиха, ПАО "НК "Роснефть" – Алтайнефтепродукт";
- Рубцовск, Рубцовский аграрно-промышленный техникум;
- Заринский район, село Комарское, ООО "Печатный дом";
- Петропавловский район, село Петропавловское, Многофункциональный культурный центр;
- Алейск, Алейский технологический техникум;
- Камень-на-Оби, Каменский медицинский колледж;
- Бурлинский район, село Бурла, центральная районная больница;
- Родинский район, село Родино, магазин "Мария-Ра";
- Змеиногорск, АЗС "Компас";
- Мамонтовский район, село Мамонтово, детско-юношеский центр.
Во время учений пожарные изучат объекты и организуют взаимодействие с персоналом. Цель тренировок – определить уровень подготовки личного состава и проверить слаженность действий подразделений.
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