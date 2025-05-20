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Пожарные учения пройдут в Алтайском крае 21 мая

Тренировки проведут в Барнауле, Бийске, Заринске и других населенных пунктах

20 мая 2025, 14:00, ИА Амител

Пожарные учения / Фото: МЧС Алтайского края
Пожарные учения / Фото: МЧС Алтайского края

В Алтайском крае 21 мая пройдут очередные пожарные учения, сообщили в МЧС.

В рамках тренировок спасатели отработают навыки тактики и стратегии на социально значимых объектах, акцентируя внимание на экстренном реагировании и взаимодействии с персоналом.

Учения пройдут на территории 12 населенных пунктов:

  • Барнаул, Консультативно-диагностическая поликлиника № 14;
  • Бийск, Бийский дом-интернат для престарелых и инвалидов;
  • Косихинский район, село Налобиха, СОШ имени А. И. Скурлатова;
  • Рубцовский район, село Веселоярск, филиал ПАО "Россети";
  • Заринск, АО "Алтай-Кокс";
  • Быстроистокский район, село Быстрый Исток, Быстроистокская СОШ;
  • Шипуновский район, село Шипуново, детская школа искусств имени В. Т. Христенко;
  • Крутихинский район, село Крутиха, районная администрация;
  • Немецкий национальный район, село Гальбштадт, районная спортшкола;
  • Благовещенский район, р.п. Степное Озеро, АО "Кучуксульфат";
  • Краснощековский район, село Краснощеково, ООО "Агромилк";
  • Мамонтовский район, село Мамонтово, многофункциональный культурный центр.

Цель этих учений – проверить подготовку и слаженность подразделений. Жителей просят сохранять спокойствие.

Барнаул Бийск Алтайский край Учения

Комментарии 1

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Гость

15:33:45 20-05-2025

Лучше поигон ТБО в Бийске потушите, что бы люди не травились уггарным дымом🙄

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