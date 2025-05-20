Пожарные учения пройдут в Алтайском крае 21 мая
Тренировки проведут в Барнауле, Бийске, Заринске и других населенных пунктах
20 мая 2025, 14:00, ИА Амител
Пожарные учения / Фото: МЧС Алтайского края
В Алтайском крае 21 мая пройдут очередные пожарные учения, сообщили в МЧС.
В рамках тренировок спасатели отработают навыки тактики и стратегии на социально значимых объектах, акцентируя внимание на экстренном реагировании и взаимодействии с персоналом.
Учения пройдут на территории 12 населенных пунктов:
- Барнаул, Консультативно-диагностическая поликлиника № 14;
- Бийск, Бийский дом-интернат для престарелых и инвалидов;
- Косихинский район, село Налобиха, СОШ имени А. И. Скурлатова;
- Рубцовский район, село Веселоярск, филиал ПАО "Россети";
- Заринск, АО "Алтай-Кокс";
- Быстроистокский район, село Быстрый Исток, Быстроистокская СОШ;
- Шипуновский район, село Шипуново, детская школа искусств имени В. Т. Христенко;
- Крутихинский район, село Крутиха, районная администрация;
- Немецкий национальный район, село Гальбштадт, районная спортшкола;
- Благовещенский район, р.п. Степное Озеро, АО "Кучуксульфат";
- Краснощековский район, село Краснощеково, ООО "Агромилк";
- Мамонтовский район, село Мамонтово, многофункциональный культурный центр.
Цель этих учений – проверить подготовку и слаженность подразделений. Жителей просят сохранять спокойствие.
15:33:45 20-05-2025
Лучше поигон ТБО в Бийске потушите, что бы люди не травились уггарным дымом🙄