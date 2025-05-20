Пожарные учения пройдут в Алтайском крае 21 мая

Тренировки проведут в Барнауле, Бийске, Заринске и других населенных пунктах

20 мая 2025, 14:00, ИА Амител

Пожарные учения / Фото: МЧС Алтайского края

В Алтайском крае 21 мая пройдут очередные пожарные учения, сообщили в МЧС. В рамках тренировок спасатели отработают навыки тактики и стратегии на социально значимых объектах, акцентируя внимание на экстренном реагировании и взаимодействии с персоналом. Учения пройдут на территории 12 населенных пунктов: Барнаул, Консультативно-диагностическая поликлиника № 14;

Бийск, Бийский дом-интернат для престарелых и инвалидов;

Косихинский район, село Налобиха, СОШ имени А. И. Скурлатова;

Рубцовский район, село Веселоярск, филиал ПАО "Россети";

Заринск, АО "Алтай-Кокс";

Быстроистокский район, село Быстрый Исток, Быстроистокская СОШ;

Шипуновский район, село Шипуново, детская школа искусств имени В. Т. Христенко;

Крутихинский район, село Крутиха, районная администрация;

Немецкий национальный район, село Гальбштадт, районная спортшкола;

Благовещенский район, р.п. Степное Озеро, АО "Кучуксульфат";

Краснощековский район, село Краснощеково, ООО "Агромилк";

Мамонтовский район, село Мамонтово, многофункциональный культурный центр. Цель этих учений – проверить подготовку и слаженность подразделений. Жителей просят сохранять спокойствие.