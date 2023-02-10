Пожарные вынесли двоих детей из горящего дома в алтайском селе

В тушении участвовали два автомобиля и девять человек личного состава

10 февраля 2023, 11:05, ИА Амител

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Двоих детей спасли из горящего дома в селе Кулунда. Об этом рассказали в региональном МЧС.

"Горение было в квартире № 3. На улице уже находились мужчина и женщина, которые сообщили, что в квартире – двое маленьких детей. Для их поиска и спасения было направлено звено газодымозащитной службы. Ребятишки были обнаружены в дальней комнате на кровати, с применением спасательного устройства их вынесли на свежий воздух и передали прибывшей бригаде скорой помощи, – сказано в сообщении.

Помощь медиков детям не потребовалась.

В тушении принимали участие два автомобиля и девять человек личного состава.