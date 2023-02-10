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Пожарные вынесли двоих детей из горящего дома в алтайском селе

В тушении участвовали два автомобиля и девять человек личного состава

10 февраля 2023, 11:05, ИА Амител

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю
Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Двоих детей спасли из горящего дома в селе Кулунда. Об этом рассказали в региональном МЧС.

"Горение было в квартире № 3. На улице уже находились мужчина и женщина, которые сообщили, что в квартире – двое маленьких детей. Для их поиска и спасения было направлено звено газодымозащитной службы. Ребятишки были обнаружены в дальней комнате на кровати, с применением спасательного устройства их вынесли на свежий воздух и передали прибывшей бригаде скорой помощи, – сказано в сообщении.

Помощь медиков детям не потребовалась.

В тушении принимали участие два автомобиля и девять человек личного состава.

Комментарии 2

  • Татьяна Бережная Вчера,В ночь с 9 по 10 февраля 2023 года, в 23 часа вечера в соседней квартире по ул.Рассветная горела квартира.Пожарная часть очень быстро прибыла по вызову и устранила пожар.Команда работала быстро,четко,слажено, качественно.Соседи с 1,2,4 квартир благодарят нашу Кулундинскую пожарную часть за ответственное отношение к работе.Благодаря им,наши квартиры не были повреждены,а горевшая квартира понесла только имущественные потери,люди не пострадали.
    10 февраля, Гость   Ответить
  • Ну и что?? Это их работа и прямые обязанности по должности за что они получают из бюджета денежное довольствие
    11 февраля, Гость   Ответить
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