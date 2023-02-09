Кота спасли из-под завалов пятиэтажки в Новосибирске

Спасатели услышали мяуканье во время разбора обломков

09 февраля 2023, 16:43, ИА Амител

В Новосибирске во время разбора завалов сотрудники МЧС спасли кота. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Мужчины во время поисков услышали мяуканье, оказалось, что под завалами помощи ждал кот. Его освободили и передали людям, чтобы отогреть и накормить.

Напомним, что утром 9 февраля в пятиэтажке произошёл взрыв газа, что привело к обрушению подъезда.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников уже сообщил о том, что восстанавливать дом не будут. Жильцов расселят, деньги на это выделят из резервного фонда. Пока для людей оборудовали пункт временного пребывания.

Общее число погибших на данный момент – пять человек.