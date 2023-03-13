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Бийские власти объяснили, почему улицы города утонули в талой воде

В администрации отметили, что снег с улиц вывозили, но убрать его полностью невозможно

13 марта 2023, 20:18, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Власти Бийска отреагировали на жалобы горожан на затопленные улицы города. Об этом сообщает "Бийский рабочий".

В администрации заверили, что зимой снег из города вывозили, однако на то, чтобы убрать его полностью, не хватит средств.

"Вода идёт с дачных посёлков, "межкварталки", горы, огородов и так далее. Снега нынче выпало немало. Поэтому и необходимо принимать меры по откачке", – сказали в мэрии.

Отмечается, что за проблемными участками всегда следят специалисты ГОЧС, которые переезжают с места на место, чтобы ликвидировать подтопления.

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Комментарии 7

  • Надо же опять зимой снег выпал.
    13 марта, Гость   Ответить
  • Меры надо принимать ЗАРАНЕЕ, тогда и весна не придет неожиданно. А то новость - пришла весна, текут ручьи. И ведь по три диплома на руках у каждого руковода, а толку - ??? Может вообще на время дипломы не выдавать? Мораторий ввести, чтобы люди к реальным земным делам привыкли, а не к руководным.
    14 марта, Гость   Ответить
  • Да, и как ни странно, он стал таять весной..
    14 марта, Гость   Ответить
  • снега в этом году было ОЧЕНЬ МАЛО. и все равно не справились. Позорники. Обьяснили они нам, почему мы должны падать и разбиваться на гололеде или тонуть в лужах! Вот так и работают чиновники на ВСЕХ уровнял. Главное объяснить народу откуда проблема взялась, а не решать ее. Бездельники
    14 марта, Гость   Ответить
  • Ребята , это вообще что?Как по городу передвигаться? Если тротуар в тени, то на нем лед сплошняком, как на катке!!! Если на солнечной стороне- то лужи по щиколотку!!! На проезжей части сухо, но по обочинам текут ручьи. Я вчера, переходя через дорогу по ПЕШЕХОДНОМУ переходу, на обочине наступила в лужу, которую обойти было просто невозможно, и зачерпнула воды в ботинки через край!!!! А дворы? Что происходит во дворах? Лед буграми, вода. Мне все равно, кто должен заниматься этой проблемой: коммунальщики, дорожники, МЧС, да хоть мэр с губернатором пусть лично с ломиками выходят! Нам, как потребителям это не важно! Нам не обьяснения нужны , а результат. Сколько человек сломает ноги, пока до чиновников дойдет?
    14 марта, Гость   Ответить
  • Разгильдяи-обьясняльщики. Нашли причину чтобы не работать
    14 марта, Гость   Ответить
  • У нас рука водители хорошо научились всё объяснять россиянам. А вот работать не кому... только языком чесать умеют.
    14 марта, Гость   Ответить
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