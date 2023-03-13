Бийские власти объяснили, почему улицы города утонули в талой воде
В администрации отметили, что снег с улиц вывозили, но убрать его полностью невозможно
13 марта 2023, 20:18, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Власти Бийска отреагировали на жалобы горожан на затопленные улицы города. Об этом сообщает "Бийский рабочий".
В администрации заверили, что зимой снег из города вывозили, однако на то, чтобы убрать его полностью, не хватит средств.
"Вода идёт с дачных посёлков, "межкварталки", горы, огородов и так далее. Снега нынче выпало немало. Поэтому и необходимо принимать меры по откачке", – сказали в мэрии.
Отмечается, что за проблемными участками всегда следят специалисты ГОЧС, которые переезжают с места на место, чтобы ликвидировать подтопления.
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