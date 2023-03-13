Бийские власти объяснили, почему улицы города утонули в талой воде

В администрации отметили, что снег с улиц вывозили, но убрать его полностью невозможно

13 марта 2023, 20:18, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Власти Бийска отреагировали на жалобы горожан на затопленные улицы города. Об этом сообщает "Бийский рабочий".

В администрации заверили, что зимой снег из города вывозили, однако на то, чтобы убрать его полностью, не хватит средств.

"Вода идёт с дачных посёлков, "межкварталки", горы, огородов и так далее. Снега нынче выпало немало. Поэтому и необходимо принимать меры по откачке", – сказали в мэрии.

Отмечается, что за проблемными участками всегда следят специалисты ГОЧС, которые переезжают с места на место, чтобы ликвидировать подтопления.