Пожарных вызывали на Барнаульский шинный завод днем 10 января
Причиной стало замыкание электродвигателя, возгорание от которого ликвидировали до прибытия спасателей
10 января 2024, 20:27, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Днем 10 января пожарные подразделения выезжали на территорию Барнаульского шинного завода в связи с сообщением о возгорании. Как сообщает пресс-центр ГУ МЧС России Алтайского края, причиной стало замыкание электродвигателя.
На место направили значительные силы и средства пожарно-спасательного гарнизона, однако возгорание удалось ликвидировать до прибытия пожарных. Никто не пострадал.
Напомним, что ночью 9 декабря 2022 года на шинном заводе произошел крупный пожар. В происшествии никто не пострадал. Сотрудников временно отстраняли от работы.
22:37:01 10-01-2024
Шо, опять?
07:37:43 11-01-2024
На шинном свою пожарку вроде бы хотят создать
09:30:23 11-01-2024
Гость (07:37:43 11-01-2024) На шинном свою пожарку вроде бы хотят создать... Всё советское разрушили, теперь, вот, пытаются что-то вспомнить.
11:08:47 11-01-2024
Гость (07:37:43 11-01-2024) На шинном свою пожарку вроде бы хотят создать... Так раньше там была ВПЧ 14, охраняла все 4 завода (АТИ, Шинный, БЗТУ и РТИ) так развалили все. Теперь на месте ВПЧ шинный магазин (уже давно).