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Пожарных вызывали на Барнаульский шинный завод днем 10 января

Причиной стало замыкание электродвигателя, возгорание от которого ликвидировали до прибытия спасателей

10 января 2024, 20:27, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Днем 10 января пожарные подразделения выезжали на территорию Барнаульского шинного завода в связи с сообщением о возгорании. Как сообщает пресс-центр ГУ МЧС России Алтайского края, причиной стало замыкание электродвигателя.

На место направили значительные силы и средства пожарно-спасательного гарнизона, однако возгорание удалось ликвидировать до прибытия пожарных. Никто не пострадал.

Напомним, что ночью 9 декабря 2022 года на шинном заводе произошел крупный пожар. В происшествии никто не пострадал. Сотрудников временно отстраняли от работы.

Барнаул Пожары Происшествия

Комментарии 4

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Гость

22:37:01 10-01-2024

Шо, опять?

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Гость

07:37:43 11-01-2024

На шинном свою пожарку вроде бы хотят создать

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Гость

09:30:23 11-01-2024

Гость (07:37:43 11-01-2024) На шинном свою пожарку вроде бы хотят создать... Всё советское разрушили, теперь, вот, пытаются что-то вспомнить.

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Гость

11:08:47 11-01-2024

Гость (07:37:43 11-01-2024) На шинном свою пожарку вроде бы хотят создать... Так раньше там была ВПЧ 14, охраняла все 4 завода (АТИ, Шинный, БЗТУ и РТИ) так развалили все. Теперь на месте ВПЧ шинный магазин (уже давно).

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