В Алтайском крае за сутки вспыхнуло 19 пожаров

Спасатели предупреждают о чрезвычайной пожароопасности

31 августа 2024, 09:40, ИА Амител

Природный пожар / Фото: unsplash.com

В Алтайском крае за 30 августа потушили 19 пожаров. На них было спасено три человека, сообщили в телеграм-канале МЧС региона.

"Ликвидировано 19 пожаров, 6 из них – в жилом секторе. В Барнауле ликвидировано 5 возгораний", – подчеркнули в ведомстве.

Накануне спасатели предупреждали, что в крае с 31 августа по 2 сентября сохранится чрезвычайная пожароопасность, а местами ожидается высокая.

Причина – установившаяся местами сухая погода.