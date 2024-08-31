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В Алтайском крае за сутки вспыхнуло 19 пожаров

Спасатели предупреждают о чрезвычайной пожароопасности

31 августа 2024, 09:40, ИА Амител

Природный пожар / Фото: unsplash.com
Природный пожар / Фото: unsplash.com

В Алтайском крае за 30 августа потушили 19 пожаров. На них было спасено три человека, сообщили в телеграм-канале МЧС региона.

"Ликвидировано 19 пожаров, 6 из них – в жилом секторе. В Барнауле ликвидировано 5 возгораний", – подчеркнули в ведомстве.

Накануне спасатели предупреждали, что в крае с 31 августа по 2 сентября сохранится чрезвычайная пожароопасность, а местами ожидается высокая.

Причина – установившаяся местами сухая погода.

Алтайский край Пожары

Комментарии 1

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Гость

09:58:52 31-08-2024

Властям города необходимо продумать вопрос о замене в старых домах электропроводки по приемлемым ценам. Сейчас ,чтобы заменить проводку в ветхой квартире, человеку надо отдать от 100 тыс.
Должны быть государственные организации,куда можно обратиться с этим вопросом. Никто не просить бесплатно менять,но по таким ценам это неприемлемо ДЛЯ БОЛЬШИНСТВА ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА. Если , конечно, власти заботятся о безопасности и жизни людей.

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