В Алтайском крае за сутки вспыхнуло 19 пожаров
Спасатели предупреждают о чрезвычайной пожароопасности
31 августа 2024, 09:40, ИА Амител
Природный пожар / Фото: unsplash.com
В Алтайском крае за 30 августа потушили 19 пожаров. На них было спасено три человека, сообщили в телеграм-канале МЧС региона.
"Ликвидировано 19 пожаров, 6 из них – в жилом секторе. В Барнауле ликвидировано 5 возгораний", – подчеркнули в ведомстве.
Накануне спасатели предупреждали, что в крае с 31 августа по 2 сентября сохранится чрезвычайная пожароопасность, а местами ожидается высокая.
Причина – установившаяся местами сухая погода.
09:58:52 31-08-2024
Властям города необходимо продумать вопрос о замене в старых домах электропроводки по приемлемым ценам. Сейчас ,чтобы заменить проводку в ветхой квартире, человеку надо отдать от 100 тыс.
Должны быть государственные организации,куда можно обратиться с этим вопросом. Никто не просить бесплатно менять,но по таким ценам это неприемлемо ДЛЯ БОЛЬШИНСТВА ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА. Если , конечно, власти заботятся о безопасности и жизни людей.