Пожарный поезд прибыл к горящему зданию на Попова

Огонь распространился на несколько этажей

29 сентября 2024, 17:19, ИА Амител

Пожар на Попова / Фото очевидцев / amic.ru

К горящему зданию на улице Попова в Барнауле прибыл пожарный поезд. Об этом рассказали очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул".

Пламя распространилось на несколько верхних этажей. Сотрудники МЧС работают на месте.

По предварительным данным, людей внутри горящего строения нет.