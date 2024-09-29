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Пожарный поезд прибыл к горящему зданию на Попова

Огонь распространился на несколько этажей

29 сентября 2024, 17:19, ИА Амител

Пожар на Попова / Фото очевидцев / amic.ru
Пожар на Попова / Фото очевидцев / amic.ru

К горящему зданию на улице Попова в Барнауле прибыл пожарный поезд. Об этом рассказали очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул".

Пламя распространилось на несколько верхних этажей. Сотрудники МЧС работают на месте.

По предварительным данным, людей внутри горящего строения нет. 

Барнаул Пожары
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Комментарии 2

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Гость

18:58:02 29-09-2024

ЖК будет?

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Гость

00:26:21 30-09-2024

страховку получат?

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