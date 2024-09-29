Пожарный поезд прибыл к горящему зданию на Попова
Огонь распространился на несколько этажей
29 сентября 2024, 17:19, ИА Амител
Пожар на Попова / Фото очевидцев / amic.ru
К горящему зданию на улице Попова в Барнауле прибыл пожарный поезд. Об этом рассказали очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул".
Пламя распространилось на несколько верхних этажей. Сотрудники МЧС работают на месте.
По предварительным данным, людей внутри горящего строения нет.
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