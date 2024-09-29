Сильный пожар произошел на улице Попова в Барнауле
Дым виден из разных частей города
29 сентября 2024, 16:28, ИА Амител
Пожар на улице Попова / Фото: "Инцидент Барнаул"
Сильный пожар разгорелся на улице Попова в Барнауле. Об этом рассказали очевидцы в социальных сетях.
По их словам, здание полыхает уже около 20 минут. На место едут пожарные.
Причина возгорания неизвестна. Горят верхние этажи.
Подробности уточняются.
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По данным МЧС, людей на горящем пятом этаже нет. Площадь возгорания составляет 160 квадратных метров.
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16:34:06 29-09-2024
Что это за здание?
16:40:14 29-09-2024
По словам очевидцев, пламя полыхает уже около 20 минут. На место едут пожарные.////вот она оперативность пожарных, а то всегда пишут незамедлительно они приехали