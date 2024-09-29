Сильный пожар произошел на улице Попова в Барнауле

Дым виден из разных частей города

29 сентября 2024, 16:28, ИА Амител

Пожар на улице Попова / Фото: "Инцидент Барнаул"

Сильный пожар разгорелся на улице Попова в Барнауле. Об этом рассказали очевидцы в социальных сетях.

По их словам, здание полыхает уже около 20 минут. На место едут пожарные.

Причина возгорания неизвестна. Горят верхние этажи.

Подробности уточняются.



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По данным МЧС, людей на горящем пятом этаже нет. Площадь возгорания составляет 160 квадратных метров.