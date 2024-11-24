Пожарный поезд выехал к горящему складу на Павловском тракте

На месте работают больше 100 сотрудников МЧС

24 ноября 2024, 16:57, ИА Амител

Тушение пожара на складе / Кадр из видео / ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Площадь пожара на складе на Павловском тракте в Барнауле составляет шесть тысяч квадратных метров. Об этом рассказали в региональном МЧС.

"На месте работают силы и средства первого пожарно-спасательного отряда Барнаула – 31 единица техники, 106 человек, в том числе от МЧС – 22 техсредства и 79 человек. На место следует пожарный поезд", – сказано в сообщении.

В здании может находиться легковоспламеняющаяся жидкость.