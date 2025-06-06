Пожары и взрывы. Беспилотники ВСУ атаковали регионы России в ночь на 6 июня
Системы ПВО сбивают летательные аппараты над четырьмя регионами страны
06 июня 2025, 08:25, ИА Амител
В ночь на 6 июня российские регионы атаковали беспилотники ВСУ. По предварительным данным, силы ПВО уничтожают БПЛА над Саратовской, Тульской, Рязанской и Московской областями. Об этом сообщает Shot.
О работе средств ПВО над регионом информируют жители Саратовской области. Со слов очевидцев, взрывы начали греметь около 02:20 часов, до этого в нескольких районах региона были слышны звуки пролетающих в небе беспилотников. Работают тревожные сирены. Слышны звуки, похожие на автоматные очереди.
В Энгельсе обломки БПЛА упали на жилой жом. По информации Telegram-канала, они попали в ЖК "Облака" на улице Тельмана. Со слов очевидцев, на одном из этажей началось возгорание, повреждено несколько окон и остекление дома. На месте происшествия работают экстренные службы.
Позже жители Энгельса сообщили о сильном пожаре в районе местного НПЗ. Кроме того, по данным горожан, часть вражеских дронов летит в направлении местного аэродрома.
О работе средств ПВО также рассказали жители Тульской и Рязанской областей. Подробности атаки в этих регионах пока неизвестны.
Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале написал об уничтожении девяти беспилотников, летевших на Москву. По его данным, на месте падения обломков работают экстренные службы.
Информации о пострадавших пока нет.
Как сообщили в Росавиации, для обеспечения безопасности полетов ограничили работу аэропортов в Калуге, Саратове и Москве (Домодедово и Жуковский). Воздушные гавани временно не принимают и не выпускают самолеты.
09:07:51 06-06-2025
Этот трэш воспринимается уже как будничная обыденность. Ну и о том как дрон за несколько тысяч может уничтожить самолёт за лярд, уже и так все поняли.
09:11:19 06-06-2025
Гость (09:07:51 06-06-2025) Этот трэш воспринимается уже как будничная обыденность. Ну и... человек может отойти от тромба весом 0,1 грамм.
09:28:40 06-06-2025
Практически каждый день...
13:06:55 06-06-2025
Какие обещания давал наш ГАРАНТ!! Подвели его, его друзья. Им то что? Весь капитал, недвижимость, родственники в обеспеченных странах, которые добивают Россию.
15:38:21 06-06-2025
а почему на Украине до сих пор работают цеха по сборке дронов?