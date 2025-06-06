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Пожары и взрывы. Беспилотники ВСУ атаковали регионы России в ночь на 6 июня

Системы ПВО сбивают летательные аппараты над четырьмя регионами страны

06 июня 2025, 08:25, ИА Амител

Последствия атаки беспилотников в Энгельсе / Фото: Shot
Последствия атаки беспилотников в Энгельсе / Фото: Shot

В ночь на 6 июня российские регионы атаковали беспилотники ВСУ. По предварительным данным, силы ПВО уничтожают БПЛА над Саратовской, Тульской, Рязанской и Московской областями. Об этом сообщает Shot.

О работе средств ПВО над регионом информируют жители Саратовской области. Со слов очевидцев, взрывы начали греметь около 02:20 часов, до этого в нескольких районах региона были слышны звуки пролетающих в небе беспилотников. Работают тревожные сирены. Слышны звуки, похожие на автоматные очереди. 

В Энгельсе обломки БПЛА упали на жилой жом. По информации Telegram-канала, они попали в ЖК "Облака" на улице Тельмана. Со слов очевидцев, на одном из этажей началось возгорание, повреждено несколько окон и остекление дома. На месте происшествия работают экстренные службы.

Позже жители Энгельса сообщили о сильном пожаре в районе местного НПЗ. Кроме того, по данным горожан, часть вражеских дронов летит в направлении местного аэродрома.

О работе средств ПВО также рассказали жители Тульской и Рязанской областей. Подробности атаки в этих регионах пока неизвестны.

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале написал об уничтожении девяти беспилотников, летевших на Москву. По его данным, на месте падения обломков работают экстренные службы.

Информации о пострадавших пока нет.

Как сообщили в Росавиации, для обеспечения безопасности полетов ограничили работу аэропортов в Калуге, Саратове и Москве (Домодедово и Жуковский). Воздушные гавани временно не принимают и не выпускают самолеты.

Фото: Tim Mossholder / unsplash.com

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НОВОСТИПроисшествия
Россия Беспилотники

Комментарии 5

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Гость

09:07:51 06-06-2025

Этот трэш воспринимается уже как будничная обыденность. Ну и о том как дрон за несколько тысяч может уничтожить самолёт за лярд, уже и так все поняли.

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Musik

09:11:19 06-06-2025

Гость (09:07:51 06-06-2025) Этот трэш воспринимается уже как будничная обыденность. Ну и... человек может отойти от тромба весом 0,1 грамм.

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ППШариков

09:28:40 06-06-2025

Практически каждый день...

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Гость

13:06:55 06-06-2025

Какие обещания давал наш ГАРАНТ!! Подвели его, его друзья. Им то что? Весь капитал, недвижимость, родственники в обеспеченных странах, которые добивают Россию.

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Элен без ребят

15:38:21 06-06-2025

а почему на Украине до сих пор работают цеха по сборке дронов?

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