Системы ПВО сбивают летательные аппараты над четырьмя регионами страны

06 июня 2025, 08:25, ИА Амител

Последствия атаки беспилотников в Энгельсе / Фото: Shot

В ночь на 6 июня российские регионы атаковали беспилотники ВСУ. По предварительным данным, силы ПВО уничтожают БПЛА над Саратовской, Тульской, Рязанской и Московской областями. Об этом сообщает Shot.

О работе средств ПВО над регионом информируют жители Саратовской области. Со слов очевидцев, взрывы начали греметь около 02:20 часов, до этого в нескольких районах региона были слышны звуки пролетающих в небе беспилотников. Работают тревожные сирены. Слышны звуки, похожие на автоматные очереди.

В Энгельсе обломки БПЛА упали на жилой жом. По информации Telegram-канала, они попали в ЖК "Облака" на улице Тельмана. Со слов очевидцев, на одном из этажей началось возгорание, повреждено несколько окон и остекление дома. На месте происшествия работают экстренные службы.

Позже жители Энгельса сообщили о сильном пожаре в районе местного НПЗ. Кроме того, по данным горожан, часть вражеских дронов летит в направлении местного аэродрома.

О работе средств ПВО также рассказали жители Тульской и Рязанской областей. Подробности атаки в этих регионах пока неизвестны.

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале написал об уничтожении девяти беспилотников, летевших на Москву. По его данным, на месте падения обломков работают экстренные службы.

Информации о пострадавших пока нет.

Как сообщили в Росавиации, для обеспечения безопасности полетов ограничили работу аэропортов в Калуге, Саратове и Москве (Домодедово и Жуковский). Воздушные гавани временно не принимают и не выпускают самолеты.