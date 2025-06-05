Накануне вечером летательные аппараты сбили еще над двумя российскими регионами

05 июня 2025, 09:05, ИА Амител

Фото: Tim Mossholder / unsplash.com

Украинские беспилотники атаковали Ростовскую область: предположительно, ВСУ пытаются ударить по аэродрому в Миллерово. Об этом сообщает Shot.

Местные жители услышали звуки пролетов БПЛА после 22:00. Кроме того, прогремело несколько взрывов, а в небе сверкали яркие вспышки. По данным Telegram-канала, система ПВО продолжает работать – слышны хлопки и звуки очередей.

Врио губернатора региона Юрий Слюсарь подтвердил воздушную атаку в Миллеровском районе. Об этом он написал в своем Telegram-канале. С его слов, в хуторе Сулин получили повреждения строения на двух подворьях по улице Дачной. По предварительным данным, пострадавших нет.

Ранее в Минобороны сообщили, что с 22:00 4 июня по 00:00 5 июня (по московскому времени) силы ПВО уничтожили 29 беспилотников над тремя российскими регионами:

в Белгородской области сбили 15 дронов;

в Ростовской области – 11;

в Воронежской области – 3.

Напомним, в ночь на 4 июня силы ПВО сбили семь украинских беспилотников над тремя российскими регионами. Четыре дрона ликвидировали над Крымом, еще два – над Курской областью, один – над Белгородской областью.