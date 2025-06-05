Беспилотники ВСУ атаковали Ростовскую область в ночь на 5 июня
Накануне вечером летательные аппараты сбили еще над двумя российскими регионами
05 июня 2025, 09:05, ИА Амител
Украинские беспилотники атаковали Ростовскую область: предположительно, ВСУ пытаются ударить по аэродрому в Миллерово. Об этом сообщает Shot.
Местные жители услышали звуки пролетов БПЛА после 22:00. Кроме того, прогремело несколько взрывов, а в небе сверкали яркие вспышки. По данным Telegram-канала, система ПВО продолжает работать – слышны хлопки и звуки очередей.
Врио губернатора региона Юрий Слюсарь подтвердил воздушную атаку в Миллеровском районе. Об этом он написал в своем Telegram-канале. С его слов, в хуторе Сулин получили повреждения строения на двух подворьях по улице Дачной. По предварительным данным, пострадавших нет.
Ранее в Минобороны сообщили, что с 22:00 4 июня по 00:00 5 июня (по московскому времени) силы ПВО уничтожили 29 беспилотников над тремя российскими регионами:
- в Белгородской области сбили 15 дронов;
- в Ростовской области – 11;
- в Воронежской области – 3.
Напомним, в ночь на 4 июня силы ПВО сбили семь украинских беспилотников над тремя российскими регионами. Четыре дрона ликвидировали над Крымом, еще два – над Курской областью, один – над Белгородской областью.
09:12:32 05-06-2025
Есть информация непроверенная, не дискредитирую. Армией нашей управляют 80+. Люди бесспорно уважаемые и заслуженные, они в Афганистане ещё воевали. Но сейчас другое время.
09:30:59 05-06-2025
"Российский ракетный комплекс «Орешник» способен поразить центры принятия решений на Украине.
Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев в беседе с «Газетой.Ru»."
10:02:55 05-06-2025
Musik (09:30:59 05-06-2025) "Российский ракетный комплекс «Орешник» способен поразить це... Да я тоже могу, не хочу просто
09:35:08 05-06-2025
Ответку уже готовят, правда какой-то сбой в этих графика на несколько дней
09:42:16 05-06-2025
Гость (09:35:08 05-06-2025) Ответку уже готовят, правда какой-то сбой в этих графика на ... Масштабный сбой зафиксировали в работе нескольких российских операторов
10:03:47 05-06-2025
Бартоломео (09:42:16 05-06-2025) Масштабный сбой зафиксировали в работе нескольких российски... Это ответа такая))
Чтобы видосы друг-другу не пересылали
10:02:15 05-06-2025
Уже стало обыденностью...
10:42:22 05-06-2025
А разве в ответ на нападение на нашу страну не надо наносить ответный ядерный удар по территории противника? Зачем тогда вся эта ядерная доктрина и покатушки ракетовозов до Косихи?
11:05:37 05-06-2025
5 (10:42:22 05-06-2025) А разве в ответ на нападение на нашу страну не надо наносить... весь мир в труху?
13:32:14 05-06-2025
Musik (11:05:37 05-06-2025) весь мир в труху?... Зачем нам такой мир, в котором нет Ростова?
11:12:12 05-06-2025
Еще год назад такие громкие речи были! Мол пусть только попробуют нападать на нашу страну, пусть только нос сунут, Ух! Мы им покажем! А сейчас… уже в порядке вещей, бомбят и бомбят, как так и надо, все идет по плану. Если год назад это было недопустимо, сейчас это норма, чего ждать еще через год? Эвакуации в сторону севера всех жителей??!!
13:42:18 05-06-2025
Екатерина (11:12:12 05-06-2025) чего ждать еще через год? Возрадуйся, ибо ты не забыт. Тебя скоро на госуслухах прикрепят к 6ом6оубежыщщу.