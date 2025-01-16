Пожары в Калифорнии уничтожили около 200 картин сына Байдена
Общая стоимость работ оценивается в миллионы долларов
16 января 2025, 21:30, ИА Амител
Джо Байден / Фото: whitehouse.gov
В результате пожаров в Калифорнии было уничтожено почти 200 картин, созданных Хантером Байденом, сыном президента США Джо Байдена. Об этом сообщает New York Post.
Коллекция картин, утраченная в пожарах в Лос-Анджелесе, хранилась в доме адвоката Хантера, Кевина Морриса.
"Общая стоимость сгоревших произведений искусства оценивается в миллионы долларов", – отмечает издание.
Среди уничтоженных работ были абстрактные картины, выполненные в 2020 году с использованием различных техник и материалов.
9 января газета Daily Mail сообщила, что дом Хантера Байдена в Малибу был полностью уничтожен в результате пожаров в штате.
22:37:39 16-01-2025
Обстрактные не жаль.
Гори гори ясно штобы не пагасла!