Пожары в Калифорнии уничтожили около 200 картин сына Байдена

Общая стоимость работ оценивается в миллионы долларов

16 января 2025, 21:30, ИА Амител

Джо Байден / Фото: whitehouse.gov

В результате пожаров в Калифорнии было уничтожено почти 200 картин, созданных Хантером Байденом, сыном президента США Джо Байдена. Об этом сообщает New York Post.

Коллекция картин, утраченная в пожарах в Лос-Анджелесе, хранилась в доме адвоката Хантера, Кевина Морриса.

"Общая стоимость сгоревших произведений искусства оценивается в миллионы долларов", – отмечает издание.

Среди уничтоженных работ были абстрактные картины, выполненные в 2020 году с использованием различных техник и материалов.

9 января газета Daily Mail сообщила, что дом Хантера Байдена в Малибу был полностью уничтожен в результате пожаров в штате.