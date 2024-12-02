Алтайский депутат ГД раскритиковал решение Байдена помиловать "своего отпрыска"
Власти США игнорируют закон, заявил Бессарабов
02 декабря 2024, 18:45, ИА Амител
Алтайский депутат Госдумы Даниил Бессарабов раскритиковал решение президента США Джо Байдена помиловать своего сына Хантера по нескольким уголовным делам, передают "Известия".
"Становится страшно, что эти люди во всем мире учат других демократии и уважению права", – сказал Бессарабов.
Депутат заявил, что это действие показывает полное игнорирование закона, насмешку над законопослушными гражданами Америки.
По мнению Бессарабова, Байден использует остаток своего срока для защиты сына, утверждая, что он стал жертвой политического давления.
"Джо Байден совершил должностное преступление, исходя из корыстных мотивов и желания выгородить от правосудия своего отпрыска", – заявил депутат.
Он подчеркнул, что такие действия подрывают доверие к правосудию и ставят под сомнение значение закона в США.
Бессарабов также отметил, что это лишь часть беспредела, который происходит в последние дни правления Байдена.
О решении Джо Байдена также высказалась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Карикатура на тему демократии", – сказала она.
18:57:18 02-12-2024
Вам-то какое дело?
21:40:03 02-12-2024
Гость (18:57:18 02-12-2024) Вам-то какое дело? ... А им какое дело до событий внутри России? Че они сюда то лезут со своими комментариями внутриполитических российских событий? Вот и мы их имеем право троллить. Тем более повод более, чем железный. Теперь на любое американское обвинение в отсутствии законов в России всегда можно ответить - вспомните Хунтера Бидона)
18:58:24 02-12-2024
США лучше бы прислушаться к Дане, а то Алтайский край может объявить войну пиндосам.
20:49:29 02-12-2024
Смешно...
20:57:33 02-12-2024
А сколько жидкости Джо вылил на ... Стираться неделю минимум...
23:26:13 02-12-2024
Бессарабов также отметил, что это лишь часть беспредела, который происходит в последние дни правления Байдена.
Сколько сроков он отмотал? Откуда у него познание про слово уголовное беспредел?
Я этого мальчика помню учеником в 1 школе в Тальменке. Высокий, подтянутый с рюкзачком. Одет лучше всех в классе.
23:31:42 02-12-2024
Ну что пристали к старику? Дел других нет?
09:31:45 03-12-2024
Где бесарабов и кто и где байден? Ржу.