Алтайский депутат ГД раскритиковал решение Байдена помиловать "своего отпрыска"

Власти США игнорируют закон, заявил Бессарабов

02 декабря 2024, 18:45, ИА Амител

Джо Байден / Фото: whitehouse.gov

Алтайский депутат Госдумы Даниил Бессарабов раскритиковал решение президента США Джо Байдена помиловать своего сына Хантера по нескольким уголовным делам, передают "Известия".

"Становится страшно, что эти люди во всем мире учат других демократии и уважению права", – сказал Бессарабов.

Депутат заявил, что это действие показывает полное игнорирование закона, насмешку над законопослушными гражданами Америки.

По мнению Бессарабова, Байден использует остаток своего срока для защиты сына, утверждая, что он стал жертвой политического давления.

"Джо Байден совершил должностное преступление, исходя из корыстных мотивов и желания выгородить от правосудия своего отпрыска", – заявил депутат.

Он подчеркнул, что такие действия подрывают доверие к правосудию и ставят под сомнение значение закона в США.

Бессарабов также отметил, что это лишь часть беспредела, который происходит в последние дни правления Байдена.

О решении Джо Байдена также высказалась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.