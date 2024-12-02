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Алтайский депутат ГД раскритиковал решение Байдена помиловать "своего отпрыска"

Власти США игнорируют закон, заявил Бессарабов

02 декабря 2024, 18:45, ИА Амител

Джо Байден / Фото: whitehouse.gov
Джо Байден / Фото: whitehouse.gov

Алтайский депутат Госдумы Даниил Бессарабов раскритиковал решение президента США Джо Байдена помиловать своего сына Хантера по нескольким уголовным делам, передают "Известия".

"Становится страшно, что эти люди во всем мире учат других демократии и уважению права", – сказал Бессарабов.

Депутат заявил, что это действие показывает полное игнорирование закона, насмешку над законопослушными гражданами Америки.

По мнению Бессарабова, Байден использует остаток своего срока для защиты сына, утверждая, что он стал жертвой политического давления.

"Джо Байден совершил должностное преступление, исходя из корыстных мотивов и желания выгородить от правосудия своего отпрыска", – заявил депутат.

Он подчеркнул, что такие действия подрывают доверие к правосудию и ставят под сомнение значение закона в США.

Бессарабов также отметил, что это лишь часть беспредела, который происходит в последние дни правления Байдена.

О решении Джо Байдена также высказалась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Карикатура на тему демократии", – сказала она.

Джо Байден / Фото: AP/TASS

Байден помиловал своего сына по делу об оружии

По мнению американского президента, Хантера обвиняли ради попытки повлиять на его решения
НОВОСТИПолитика
США Политика депутаты Джо Байден

Комментарии 8

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Гость

18:57:18 02-12-2024

Вам-то какое дело?

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Гость

21:40:03 02-12-2024

Гость (18:57:18 02-12-2024) Вам-то какое дело? ... А им какое дело до событий внутри России? Че они сюда то лезут со своими комментариями внутриполитических российских событий? Вот и мы их имеем право троллить. Тем более повод более, чем железный. Теперь на любое американское обвинение в отсутствии законов в России всегда можно ответить - вспомните Хунтера Бидона)

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Гость

18:58:24 02-12-2024

США лучше бы прислушаться к Дане, а то Алтайский край может объявить войну пиндосам.

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Гость

20:49:29 02-12-2024

Смешно...

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Гость

20:57:33 02-12-2024

А сколько жидкости Джо вылил на ... Стираться неделю минимум...

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Бессарабов также отметил, что

23:26:13 02-12-2024

Бессарабов также отметил, что это лишь часть беспредела, который происходит в последние дни правления Байдена.
Сколько сроков он отмотал? Откуда у него познание про слово уголовное беспредел?
Я этого мальчика помню учеником в 1 школе в Тальменке. Высокий, подтянутый с рюкзачком. Одет лучше всех в классе.

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Гость

23:31:42 02-12-2024

Ну что пристали к старику? Дел других нет?

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Гость

09:31:45 03-12-2024

Где бесарабов и кто и где байден? Ржу.

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