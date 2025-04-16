В России пожилые супруги полгода получали пенсию игрушечными деньгами
Пенсионерам выдавали билеты "банка приколов" вперемешку с настоящими деньгами
16 апреля 2025, 16:30, ИА Амител
В Республике Башкортостан пожилая супружеская пара полгода получала пенсию билетами "банка приколов". Как сообщает Telegram-канал Mash Batash, из-за этого у дедушки случился инсульт, ему парализовало половину тела.
Инцидент произошел в Стерлитамаке. Внук пенсионеров рассказал, что пожилая пара копила деньги и не проверяла подлинность банкнот. Мужчина случайно обнаружил подделку при попытке оплатить коммунальные услуги.
Оказалось, что билеты "банка приколов" пара получала вперемешку с настоящими деньгами.
"Из 298 тысяч 201 тысяча была фальшивой. Расследование шло полгода, потом следователи заявили, что остановили его", – говорится в публикации.
16:32:13 16-04-2025
Веры нет им.. могли и сами подложить.. или любимый внучек.. А полгода не платили за коммуналку?
09:15:29 17-04-2025
Гость (16:32:13 16-04-2025) Веры нет им.. могли и сами подложить.. или любимый внучек.. ... к сожалению внучек мог ,у меня был такой случай с внуком ,брал потихоньку пока не зщаметили мы с женой меж собой начали разбиратся,все не могли понять куда деньги деваются из тумбочки ,а потом дошло пришлось поставить регистратор из авто ,ну конечно неприятно и ему и нам ,ну потом помирились но, вот и родной человек
16:41:07 16-04-2025
т.е. полгода расплачивались деньгами банка приколов, и не перечитывали перед тем как расписаться в получении?
странно. больше похоже на то что сейчас дурнее себя ищут.
20:53:46 16-04-2025
Деду прилетело...
06:32:03 17-04-2025
Musik (20:53:46 16-04-2025) Деду прилетело... ...
Когда тебе прилетит? Поскорее бы. И наверняка
21:16:37 16-04-2025
На карточку надо пенсию получать.