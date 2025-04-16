В России пожилые супруги полгода получали пенсию игрушечными деньгами

Пенсионерам выдавали билеты "банка приколов" вперемешку с настоящими деньгами

16 апреля 2025, 16:30, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Республике Башкортостан пожилая супружеская пара полгода получала пенсию билетами "банка приколов". Как сообщает Telegram-канал Mash Batash, из-за этого у дедушки случился инсульт, ему парализовало половину тела.

Инцидент произошел в Стерлитамаке. Внук пенсионеров рассказал, что пожилая пара копила деньги и не проверяла подлинность банкнот. Мужчина случайно обнаружил подделку при попытке оплатить коммунальные услуги.

Оказалось, что билеты "банка приколов" пара получала вперемешку с настоящими деньгами.