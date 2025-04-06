Мошенники обманывают россиян несуществующими долгами за коммунальные услуги

Жертвам предлагают "закрыть долг" через QR-код

06 апреля 2025, 14:00, ИА Амител

Смартфон / Фото: pxhere.com/ru/photo/3914

Мошенники могут предлагать россиянам оплатить несуществующие долги за коммунальные услуги по поддельным QR-кодам, через которые они получат доступ к личным данным жертвы. Об этом ТАСС сообщили в УБК МВД РФ.

Мошенники подбрасывают в почтовые ящики липовые счета, в которых якобы указана задолженность за ЖКУ. Внутри – фальшивый QR-код для "оплаты". Если просканировать его и перевести средства, деньги отправятся напрямую на счета аферистов.

Кроме того, такие QR-коды могут вести на фишинговые сайты, созданные для сбора персональных данных – при переходе на них пользователи рискуют потерять не только деньги, но и конфиденциальную информацию.

В МВД призывают граждан быть внимательными и при малейших сомнениях проверять подлинность квитанций. Для этого можно сравнить данные с предыдущими платежными документами, обратиться в управляющую компанию или уточнить информацию в домовом чате.

Ранее сообщалось, что мошенники начали звонить россиянам, представляясь сотрудниками Роскомнадзора и требуя сообщить номер СНИЛС.