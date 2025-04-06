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Мошенники обманывают россиян несуществующими долгами за коммунальные услуги

Жертвам предлагают "закрыть долг" через QR-код

06 апреля 2025, 14:00, ИА Амител

Смартфон / Фото: pxhere.com/ru/photo/3914
Смартфон / Фото: pxhere.com/ru/photo/3914

Мошенники могут предлагать россиянам оплатить несуществующие долги за коммунальные услуги по поддельным QR-кодам, через которые они получат доступ к личным данным жертвы. Об этом ТАСС сообщили в УБК МВД РФ.

Мошенники подбрасывают в почтовые ящики липовые счета, в которых якобы указана задолженность за ЖКУ. Внутри – фальшивый QR-код для "оплаты". Если просканировать его и перевести средства, деньги отправятся напрямую на счета аферистов.

Кроме того, такие QR-коды могут вести на фишинговые сайты, созданные для сбора персональных данных – при переходе на них пользователи рискуют потерять не только деньги, но и конфиденциальную информацию.

В МВД призывают граждан быть внимательными и при малейших сомнениях проверять подлинность квитанций. Для этого можно сравнить данные с предыдущими платежными документами, обратиться в управляющую компанию или уточнить информацию в домовом чате.

Ранее сообщалось, что мошенники начали звонить россиянам, представляясь сотрудниками Роскомнадзора и требуя сообщить номер СНИЛС.

Россия Мошенники

Комментарии 4

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Олег

15:25:26 06-04-2025

Не видно куда деньги перечисляются?

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Гость

17:24:56 06-04-2025

Олег (15:25:26 06-04-2025) Не видно куда деньги перечисляются?... Да всё там видно, только у них лапки. На прошлой неделе когда упали СБП два раза списали по 100т. при покупке авиабилетов, в итоге ни денег ни билетов.
Ну мы это, хрю, му, вернем в течение 14 дней.
Как списывать так махом, как возвращать....

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Гость

21:16:52 06-04-2025

Гость (17:24:56 06-04-2025) Да всё там видно, только у них лапки. На прошлой неделе когд... СБП не пользуйся и будет тебе счастье!

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Гость

05:02:04 07-04-2025

Как будто принуждение граждан повторно оплачивать капремонт (сверх взимаемых налогов ещё и взносами!), не имея понятия ни о реальной стоимости этой услуги, ни о туманно далёкой дате её предоставления, есть менее вопиющий криминал, поскольку считается совершенно "законным" (наряду, например, с тотальной экспроприацией советских вкладов)!?

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