Мошенники обманывают россиян несуществующими долгами за коммунальные услуги
Жертвам предлагают "закрыть долг" через QR-код
06 апреля 2025, 14:00, ИА Амител
Мошенники могут предлагать россиянам оплатить несуществующие долги за коммунальные услуги по поддельным QR-кодам, через которые они получат доступ к личным данным жертвы. Об этом ТАСС сообщили в УБК МВД РФ.
Мошенники подбрасывают в почтовые ящики липовые счета, в которых якобы указана задолженность за ЖКУ. Внутри – фальшивый QR-код для "оплаты". Если просканировать его и перевести средства, деньги отправятся напрямую на счета аферистов.
Кроме того, такие QR-коды могут вести на фишинговые сайты, созданные для сбора персональных данных – при переходе на них пользователи рискуют потерять не только деньги, но и конфиденциальную информацию.
В МВД призывают граждан быть внимательными и при малейших сомнениях проверять подлинность квитанций. Для этого можно сравнить данные с предыдущими платежными документами, обратиться в управляющую компанию или уточнить информацию в домовом чате.
Ранее сообщалось, что мошенники начали звонить россиянам, представляясь сотрудниками Роскомнадзора и требуя сообщить номер СНИЛС.
15:25:26 06-04-2025
Не видно куда деньги перечисляются?
17:24:56 06-04-2025
Олег (15:25:26 06-04-2025) Не видно куда деньги перечисляются?... Да всё там видно, только у них лапки. На прошлой неделе когда упали СБП два раза списали по 100т. при покупке авиабилетов, в итоге ни денег ни билетов.
Ну мы это, хрю, му, вернем в течение 14 дней.
Как списывать так махом, как возвращать....
21:16:52 06-04-2025
Гость (17:24:56 06-04-2025) Да всё там видно, только у них лапки. На прошлой неделе когд... СБП не пользуйся и будет тебе счастье!
05:02:04 07-04-2025
Как будто принуждение граждан повторно оплачивать капремонт (сверх взимаемых налогов ещё и взносами!), не имея понятия ни о реальной стоимости этой услуги, ни о туманно далёкой дате её предоставления, есть менее вопиющий криминал, поскольку считается совершенно "законным" (наряду, например, с тотальной экспроприацией советских вкладов)!?