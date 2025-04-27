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Пожилая женщина погибла при пожаре в барнаульской пятиэтажке

По предварительной информации, возгорание началось из-за короткого замыкания телевизора

27 апреля 2025, 10:59, ИА Амител

Фото: пресс-центр ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Пожилая женщина погибла в Барнауле в результате пожара в доме на улице Сухэ-Батора. Об этом сообщает пресс-центр ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Возгорание случилось в квартире на втором этаже пятиэтажного дома. Огонь охватил площадь 10 квадратных метров – горели кровать и личные вещи. При пожаре погибла пожилая женщина. Самостоятельно эвакуировались по лестничным маршам пять человек. 

На пожаре работали 12 специалистов МЧС и два звена газодымозащитной службы. По предварительной информации, причиной возгорания стало короткое замыкание телевизора.

Барнаул Пожары Происшествия

Комментарии 4

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Гость

11:14:31 27-04-2025

не написали, почему не смогла покинуть помещение?

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Элен без ребят

14:30:34 27-04-2025

Гость (11:14:31 27-04-2025) не написали, почему не смогла покинуть помещение?... написали же, что пожилой человек. возможно, лежачий или плохо ходящий.

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Гость

11:47:07 27-04-2025

восстание машин

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Гость

11:52:52 27-04-2025

Телик - зло.

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