Пожилая женщина погибла при пожаре в барнаульской пятиэтажке
По предварительной информации, возгорание началось из-за короткого замыкания телевизора
27 апреля 2025, 10:59, ИА Амител
Фото: пресс-центр ГУ МЧС России по Алтайскому краю
Пожилая женщина погибла в Барнауле в результате пожара в доме на улице Сухэ-Батора. Об этом сообщает пресс-центр ГУ МЧС России по Алтайскому краю.
Возгорание случилось в квартире на втором этаже пятиэтажного дома. Огонь охватил площадь 10 квадратных метров – горели кровать и личные вещи. При пожаре погибла пожилая женщина. Самостоятельно эвакуировались по лестничным маршам пять человек.
На пожаре работали 12 специалистов МЧС и два звена газодымозащитной службы. По предварительной информации, причиной возгорания стало короткое замыкание телевизора.
11:14:31 27-04-2025
не написали, почему не смогла покинуть помещение?
14:30:34 27-04-2025
Гость (11:14:31 27-04-2025) не написали, почему не смогла покинуть помещение?... написали же, что пожилой человек. возможно, лежачий или плохо ходящий.
11:47:07 27-04-2025
восстание машин
11:52:52 27-04-2025
Телик - зло.