Пожилая женщина погибла при пожаре в барнаульской пятиэтажке

По предварительной информации, возгорание началось из-за короткого замыкания телевизора

27 апреля 2025, 10:59, ИА Амител

Фото: пресс-центр ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Пожилая женщина погибла в Барнауле в результате пожара в доме на улице Сухэ-Батора. Об этом сообщает пресс-центр ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Возгорание случилось в квартире на втором этаже пятиэтажного дома. Огонь охватил площадь 10 квадратных метров – горели кровать и личные вещи. При пожаре погибла пожилая женщина. Самостоятельно эвакуировались по лестничным маршам пять человек.

На пожаре работали 12 специалистов МЧС и два звена газодымозащитной службы. По предварительной информации, причиной возгорания стало короткое замыкание телевизора.